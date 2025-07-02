寫實作家王默人 清華大學發表新書「錚骨刀筆書浮生」

寫實作家王默人傳記「錚骨刀筆書浮生」今在清華大學發表，傳記由王默人遺孀周安儀親筆撰寫、清大出版社出版，完整記敘王默人波瀾壯闊的生命故事與他與清華之間的深厚情誼。周安儀特地從美國返台，現身分享兩人攜手走過的生命歷程，清大王默人周安儀文學館也與國立台灣文學館結盟，正式加入「文學館家族」。

清大校長高為元表示，今天向王默人先生致敬，不只是紀念一位作家，更是感謝一位用筆為底層發聲的良知。他從新聞走入文學，一生寫小人物的悲喜、土地的變化，用文字承擔時代，用小說記錄真實。

周安儀表示，王默人當年白天跑新聞，晚上寫文章，文學才是他的理想，可惜時代對他不公，致王默人始終活在邊緣，連小說都常被截半，結尾被擅改。她很高興看到王默人傳記發表，王默人周安儀文學館也加入台文館的文學家族，「我們要讓經典的文學活起來，成為世界舞台中心。」

王默人本名王安泰，1934年出生於湖北黃梅縣，13歲因戰亂輾轉到台灣。退役後在台灣師範學院旁聽自學，之後投入新聞界，以報導真相為職志，揭露社會不公；並自1954起以默人為筆名發表小說，書寫礦工、礦災等底層人物，因此不見容於當局。1985年他離台赴美，也從此輟筆近20年。

直到2011年清大台文所教授陳建忠指導研究生李勝吉以王默人為題進行研究，重新喚起外界對他作品的重視，也開啟王默人夫婦與清華的深厚連結，除在清大設立文學講座，並捐款興建文學館。清大學除頒授王默人名譽文學博士，更於2017年推薦他角逐諾貝爾文學獎。

清大出版社指出，周安儀在這本傳記中揭開了王默人曲折生命故事的神秘面紗，從流離失所的湖北漂泊到台灣成長，青年時歷經台北、高雄兩地奔波的寫作生涯，後因聯合報電梯爆炸事件遭懷疑搜查，他憂心被誣陷而身陷牢獄，不得不遠走美國，最終於2020年辭世的不凡一生。

清大人社院長李卓穎指出，王默人創作跨越一甲子，作品逾百篇，創作質量驚人，令人敬佩。「默人」的筆名原意是沉默的人，但他的文章卻不沉默，總為社會底層人民發聲，細膩刻畫社會轉型的矛盾與掙扎，彷如一幅活生生的浮世繪。

李卓穎指出，周安儀除爬梳王默人曲折璀璨的生命歷程，更以細膩筆觸重現兩人相知相守數十年的深情與承諾，期盼王默人及周安儀捐贈的文學館啟用與傳記出版，能傳承王默人「刀筆」精神，留下珍貴的人文資產，啟發更多年輕世代投入研究與創作，為清華大學及台灣文學注入新能量。

清大台文所長王鈺婷指出，王默人傳記生動地以議題分章、而非傳統的線性記敘，是一大特色；與王默人相伴一生的周安儀作為傳記作者，也格外有意義。「周安儀不僅是王默人的妻子，也是他人生的伴侶和文學上的知己。」

王鈺婷強調，周安儀補述了王默人離台後與文壇斷聯的這段珍貴歷程，不僅讓讀者更了解王默人後半生，也刻畫了她與王默人交織的愛情、親情與文學志業。

清大指出，文學館內目前同步展出「隱世微光—王默人、周安儀，他們的作品與時代」常設展，分為時光迴廊、文學成就、生活故事等四大展區，收藏兩人的手稿、字畫、生活用品，並搭配書信、照片等珍貴資料，還原了兩人的生活場景，帶觀眾走進這對文學伉儷跨越半世紀的精采人生。