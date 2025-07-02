2025「96自轉車桃竹站」石門水庫舉行 交管路線曝光

台灣96自行車協會將於7月6日本周日舉行「2025 96自轉車 桃竹站」，為確保周邊交通狀況及參賽選手安全，桃園市警局於競賽當天清晨5時至上午11時，針對競賽路線將分階段實施機動交通管制，禁止車輛及行人通行或穿越。

本賽事路線自石門水庫南苑停車場→康莊路五段（台4線）→瑞安路二段→崁津大橋→瑞安路一段→康莊路（台3線）→右轉武嶺橋→信義路→福山亭四面佛→續行中正路三段→中正路二段 395 巷→右轉大埔路（台7乙線）→三民路→尚義橋→三民路→返大溪轄區→復興路二段→中正路（台7線）→右轉羅馬公路（縣118）→塔那咖啡→右轉中豐新路（台3線）→中豐新路→右轉龍源路（台3乙線）→直行石門路（台4線）→右轉康莊路五段→石門水庫南苑停車場、終點）。

賽事路線橫跨新北三峽區、桃園大溪、復興、龍潭區及新竹關西鎮，長度達96公里，賽事極具規模及挑戰，對此選手們將全力以赴，競賽過程全程使用沿線單向外側車道，競賽期間警方將嚴格管制賽道，視道路條件實施「單向交通管制」，必要時於狹窄道路也會限制對向車流行進，以提供安全的比賽環境。

為減輕交管影響，桃園市交通警察大隊將實施「階段性管制」，在選手車隊將抵達前開始管制，直至車隊通過後，會立即開放通行，管制期間除緊急救難車輛、工作人員及選手外，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越。