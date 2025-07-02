竹市動物園小小獸醫營登場 暑假加碼12歲以下免費入園

暑假開始！新竹市立動物園推出夏令營等多項特別課程，包括「動物星球FUN暑假」動物保育闖關、「小小獸醫體驗營」，及繪本說故事等；且即日起至8月31日期間「全國12歲以下學童免票入園」，歡迎民眾把握機會入園遊玩。

新竹市代理市長邱臣遠表示，為豐富學童暑假生活並深化環境與生命教育，新竹市立動物園今夏特別推出兩項別具教育意義的特色課程「小小獸醫體驗營」與「河馬黃金造紙術」，針對不同年齡層的國小學童量身設計，融合專業知識、環境教育與動手實作，讓孩子透過親身參與，學習尊重生命、關懷動物、並培養愛護自然環境的觀念。

新竹市產發處指出，「小小獸醫體驗營」招收對象為國小三至六年級學生，活動共規畫5堂豐富主題課程，包括「動物診斷與包紮」、「縫合手術」、「流浪動物與TNVR」、「動物醫療」以及「吹箭麻醉」等內容。

產發處表示，活動中孩子們將化身小小獸醫，透過情境模擬與實務操作，學習動物醫療基礎知識，並在過程中培養邏輯思考、觀察分析及同理心；而「河馬黃金造紙術」課程，則以園區明星動物河馬樂樂的「黃金便便」為發想主軸，帶領國小各年級學童探索紙張的製程與資源循環的環保理念，從糞便處理、混漿、壓紙到曬乾等，親身體驗「糞便再生紙」的製作流程。

產發處強調，「小小獸醫體驗營」讓孩子在寓教於樂中建立環保意識，留下難忘學習回憶。課程由環境教育團隊精心策畫，期盼透過「做中學」的方式，培養學童對動物與自然的尊重與關懷，讓環境教育從小紮根。