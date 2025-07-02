苗栗市公有路邊停車格8月新制 智慧停車柱加共享停車格

苗栗市公所公有路邊停車格新制，8月1日起公所周邊60格將改為智慧停車柱，另為解決火車頭園區大型遊覽車停車問題，園區旁的英才路、縣府路規畫各3格共享停車格。

苗栗市有1100多格公有路邊停車格，目前都採取人工收費，公所選定縣府路在忠孝路、府東路間25格，府東路在縣府路、府前路間17格，及府前路在民族路、大埔街18格，示範建置智慧型停車柱。

市公所指出，智慧型停柱採影像辨識、智慧計時，具有提高停車周轉效率，車牌辨識開單，減少人力錯誤，及無紙化收費等優點，環保又方便，掃描停車柱QR Code，支援11種電子支付方式，申辦 eTAG 自動扣款者，可直接離場免操作，也可於10分鐘後，到四大超商多媒體機補繳。

60柱智慧停車柱，將於8月1日啟用，公所現階段會在停車的車輛放置宣導單，提醒民眾屆時配合，另，公所考量火車頭園區4月開幕後，成了熱門景點，遊覽車停放問題，還有假日期間，周邊停車一位難求。

市公所目前規畫周一至周五在英才路，周六、周日各設置3格共享停車格，上午9點半至下午5點半供遊覽車停放，其餘時間開放一般小車停放，預計8月中旬可以上路實施。

此外，假日園區的停車空間明顯不符需求，地方有園區賺錢，卻造成交通問題怨言，公所將函文國營台灣鐵路公司、委外經營的業者，希望尋找附近適合的場域，提供停車或是接駁服務紓緩。