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科長墜樓 苗縣府啟動職場霸凌調查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣政府工商發展處57歲黃姓科長上任3個月，上月26日在縣府墜樓死亡，檢方相驗初步排除他殺，但持續引起議論。縣長鍾東錦昨啟動職場霸凌調查，要求外聘3名調查委員，2個月的調查結果，視內容處置或公布，也會評估面談新任科長。

黃姓科長墜樓事件引起社會注目，台灣公務革新力量聯盟今晚7時發起追思活動，號召到縣府前廣場擺放鮮花、蠟燭、開放發言，訴求「一個人的離開，不能只是結束，應該成為反思的起點。」昨天縣務會議，鍾東錦表示，黃姓科長非常優秀，有工作就想要完成，但既然外面有雜音、質疑，縣府就有內部調查的必要，啟動職場霸凌調查。

他也提到，黃姓科長生前，他僅有一面之緣，前任科長因案被檢方約談調查，希望後面的事情可以換人處理好，沒有不對。工商發展處近年來招商引資，竹南、頭份苗北地區房地產蓬勃發展 ，加上銅鑼、竹南科學園區廠商快要滿了，還有未登工廠處理問題，工作量非常大。

鍾東錦表示，他的管理方式，不會管到每名科長，局處長領導風格也不一，他以後會檢討；也希望局處長多注意同仁身心狀況，如果真有壓力無法處理、受到不平對待，人事處、政風處隨時可受理，並保密保護同仁。

縣務會議後鍾東錦受訪，證實工商發展處長詹彩蘋事發後，相當難過與自責，並口頭請辭，他認為事情還在處理，職場霸凌調查結果2個月出爐，再視內容處理或公布。

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