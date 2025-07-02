竹北黃金通學線 新學期擬增站點

新竹縣竹北市公所5月起試辦「雙市黃金通學線」，針對通學交通較弱勢的新竹高中與新竹高商學生提供接駁服務，總搭乘人數破1500人次，成效不俗。竹北市長鄭朝方昨宣布，新學期將評估增設西線1站點及停靠建功高中的可行性，盼讓更多竹北學子及民眾受惠。

雙市黃金通學線上路不到1個半月，搭乘人數破1500人次，搭乘率近6成，獲得不少學生與家長回響，市公所前天也因應6月30日學校休業式提早放學，滾動式調整將2線返程時間調整為中午12時發車，將接駁服務融入通學通勤日常。

鄭朝方說，交旅運輸業務雖非公所職責，但仍決定挹注資源，並輔助主管機關發展大眾運輸；2條通學路線在9月的新學期繼續服務，公所也正評估新增停靠建功高中的可行性，並預計於西線增設1處站點，擴大涵蓋中華路以西地區，盼讓更多竹北學子受惠、家長安心。

竹北市公所指出，未來將持續透過使用情形與回饋意見，調整與優化通學接駁服務，在資源有限的條件下，盡可能為市民打造更貼近需求的通勤選擇。