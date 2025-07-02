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接種皮蛇疫苗 桃園補助開跑

聯合報／ 記者鄭國樑曾增勳／桃園報導
桃園市帶狀疱疹疫苗補助昨天起上路，符合資格者可全額補助接種1劑帶狀疱疹疫苗。記者鄭國樑／攝影
桃園市帶狀疱疹疫苗補助昨天起上路，符合資格者可全額補助接種1劑帶狀疱疹疫苗。記者鄭國樑／攝影

桃園市推動健康自主管理，50歲以上且符合已接種流感、新冠疫苗與簽訂預立醫療決定等條件者，7月起全額補助1劑帶狀疱疹疫苗，市價1劑約8500元，衛生所洽詢電話不少。陳先生、黃小姐搶頭香昨到桃園區衛生所完成接種，衛生局估計初期符合接種補助逾4000人。陳先生表示，兄長曾罹患帶狀疱疹，痛苦不堪，他得知市府補助後立即申請。他也談到，先前做內視鏡檢查時需家人簽同意書，讓他意識到預立醫療決定的重要，「為什麼要在我意識不清時，讓家人替我做決定？」他希望自己的健康自己做主，減輕家屬負擔。

有3個孩子的黃小姐則回憶國中時腰部長了帶狀疱疹，嚴重影響學習。她選在孩子生日當天完成預立醫療決定簽署，並與孩子分享「自己有照顧健康的責任，不造成孩子的麻煩」，不希望孩子將來因醫療決定而有分歧或擔憂，先前也簽署器官捐贈，同樣盼活出健康自主。

衛生局長賈蔚說，俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹多發於50歲以上族群，終生罹患機率達32.2%，可能造成長期神經痛。市府補助對象為年滿50歲、完成流感與新冠疫苗接種並簽署預立醫療決定書的桃園市民，提供1劑疫苗補助。中低收或低收入戶可享2劑全額補助。

桃園市醫師公會常務理事胡亦明說，帶狀疱疹感染痛苦，疫苗補助確有需要，尤其年齡大、有三高慢性病症狀及代謝疾病患者，需要施打。未來若中央也補助經費，推動全國施打，將是醫療德政。

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