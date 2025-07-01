停車位難找！桃園青埔立體停車場今動工 2028年完工

桃園市中壢青埔地區人口逐漸增加，假日又有許多活動，停車需求漸增，民權路四段及高鐵南路二段交叉口將建總經費達8.43億元的停十立體停車場，獲前瞻補助2.8億元，預計興建地上1層、地下3層的多功能建築，總工期約為3年 ，預計於2028年完工。

這座停車場將提供301席汽車位與163席機車位，並預留結構強度及柱頭，未來可透過BOT方式，向上開發至13層。

桃園市長張善政今出席動土典禮表示，感謝各級民代協助爭取經費支持，停十停車場基地位於青埔核心地段，鄰近高鐵桃園站、捷運A19站、桃園會展中心、國際棒球場及亞洲・矽谷創新研發中心等重大設施，未來將配合BOT案整體推動，分階段完成地上層興建；市府將全力確保工程如期如質完成，完善青埔整體生活機能。

交通局說，停十立體停車場規劃1處汽車出入口、1處機車出入口與2處行人出入口，並於機車停車區設置防火隔屏，提升防災安全。全區設有樓層分色引導、梯廳分區標示，並配置婦幼車格、無障礙車位及電動車專用車格，營造安全友善的停車環境。