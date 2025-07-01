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暑假親子遊去哪裡？蘇俊賓推薦桃園蓮花季 賞蓮兼食農教育

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓推薦蓮花季適合暑假親子旅遊。圖／桃園市政府新聞處提供
蘇俊賓推薦蓮花季適合暑假親子旅遊。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園蓮花季暑假登場，副市長蘇俊賓今天參加觀音區宣傳活動，他表示，今年規畫適合親子參與，主題裝置藝術「桃園好農頂瓜呱」與「台北赤蛙魯啦啦」，巧妙結合保育類動物台北赤蛙與蓮蓬意象，將生態、環境與食農3類教育融入暑期遊程。

蘇俊賓指出，桃園蓮花季已舉辦27年，不僅是地方觀光盛事，更是環境教育與食農教育的絕佳場域，蓮花植株的地下莖蓮藕、蓮蓬、蓮子及蓮花都能入菜、觀賞，並蘊含豐富的文學意象，極具價值與魅力。

他去年7月曾造訪觀音蓮花園區，並將觀音美麗的蓮蓬與蓮子手繪下來，作成桃園特色農產品月曆，並選定蓮蓬、蓮子為7月份的主角，呼應桃園蓮花季本月熱鬧展開，歡迎大小遊客一同來欣賞遊玩。

蘇俊賓強調食農教育的重要，他分享過去曾在國小校園中與同學互動的經驗，當他拿起蓮蓬與蓮藕詢問小朋友時，孩子們卻誤認為是地瓜、馬鈴薯或竹筍，顯示孩子雖熟悉餐桌上的食材，卻未必認得它們在產地的模樣。

他特別感謝觀音區蓮花園休閒農業發展協會，長期用心協助籌辦蓮花季，讓來自全國各地的遊客在暑假期間欣賞桃園最美的蓮花田地景，更透過農業局精心設計的活動，讓孩子在遊玩過程中，自然融入學習食農教育，達到寓教於樂的效果。

農業局表示，2025桃園蓮花季以「蓮饗樂園」為主題，融合永續發展、生態教育、文化探索與慢食體驗，共規畫5大美拍裝置藝術、14場特色活動以及超過10家農場提供的DIY體驗活動，即日起至8月17日，每周都有豐富精彩的節目。

食農教育 觀音 桃園

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