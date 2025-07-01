竹縣集團結婚10/18舉行 送每對新人2萬元禮券
新竹縣政府今天表示，114年縣民集團結婚將於10月18日舉辦，將贈送每對新人價值2萬元的遠東百貨提貨券以及多項幸福賀禮，限額36對新人，7月4日上午9時起開放報名。
新竹縣政府今天發布新聞資料指出，今年集團結婚暖場表演融合現代流行音樂與傳統古典舞蹈，並結合多元藝術元素，營造出幸福、喜慶的氛圍，盼為新人獻上視覺聽覺兼具的浪漫婚禮。
縣府表示，今年的賀禮由縣府贈送每對新人價值2萬元的遠東百貨提貨券，同時每對新人還可獲得專屬LOGO的客製化USB與結婚證明書，活動當天贈送復古拍貼機與團體婚紗攝影，讓新人留下永恆紀念。
縣府說，此次縣民集團結婚，將由新竹縣長楊文科擔任主婚人，證婚人為新竹縣議會議長張鎮榮，副議長王炳漢擔任介紹人，共同見證36對新人邁向人生新旅程，送上祝福。
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