快訊

民眾黨集結小草聲援 陳佩琪哽咽：隕落人命的事情不要再發生

扯！民間救護車過紅燈撞死騎士 肇事駕駛兼業主竟「無照上路」

竹縣集團結婚10/18舉行 送每對新人2萬元禮券

中央社／ 新竹縣1日電

新竹縣政府今天表示，114年縣民集團結婚將於10月18日舉辦，將贈送每對新人價值2萬元的遠東百貨提貨券以及多項幸福賀禮，限額36對新人，7月4日上午9時起開放報名。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，今年集團結婚暖場表演融合現代流行音樂與傳統古典舞蹈，並結合多元藝術元素，營造出幸福、喜慶的氛圍，盼為新人獻上視覺聽覺兼具的浪漫婚禮。

縣府表示，今年的賀禮由縣府贈送每對新人價值2萬元的遠東百貨提貨券，同時每對新人還可獲得專屬LOGO的客製化USB與結婚證明書，活動當天贈送復古拍貼機與團體婚紗攝影，讓新人留下永恆紀念。

縣府說，此次縣民集團結婚，將由新竹縣長楊文科擔任主婚人，證婚人為新竹縣議會議長張鎮榮，副議長王炳漢擔任介紹人，共同見證36對新人邁向人生新旅程，送上祝福。

集團結婚 新竹 新人

延伸閱讀

新竹縣民集團結婚7月4日開放報名 贈2萬元遠百提貨券

竹縣男車禍大失血 新埔警止血穩住傷勢

竹縣歷史建築內灣派出所將修復 再現風華

拯救皮皮獅 暑假上山打怪！ 森遊竹縣 集章開戰

相關新聞

桃園推路口組合式平台減速 騎士憂重車壓易破損更危險

桃園市交通局推動「組合式減速平台」至今全市共有19處，平均可降速達3成，不過市議員謝美英表示，組合式減速平台無法承受重車...

新竹縣民集團結婚7月4日開放報名 贈2萬元遠百提貨券

「牽手竹縣 浪漫一生」!新竹縣114年縣民集團結婚將於10月18日上午9點至12點，在新竹縣議會大禮堂溫馨登場，縣府贈送...

新竹市民提早儲水 東區舊社段8日起停水3天

新竹市民注意！自來水公司第三區管理處新竹給水廠辦理「東區舊社段525地號開發供水管線工程」7月8日至10日每日上午9時至...

桃園區農會總幹事遴選簡大川過關 各級農會最年輕

桃園區農會今年3月新任理事長、常務監事上任後，因總幹事人選未定，重新辦理遴選，經農業部核定簡大川、王睿麟具侯聘資格，區農...

影／這次是牠！闖禍屍體焦黑出血 桃園清晨928戶停電

今清晨5點桃園市中壢區新街里長莊金泉接獲里民通報，住家旁的電線桿突然發出巨大如閃電劈到東西聲響，當下立即衝到現場並通報台...

影／苗栗縣政府科長墜樓事件 縣府啟動職場霸凌調查

苗栗縣政府工商發展處57歲黃姓科長上月26日在縣府墜樓死亡，縣長鍾東錦今天啟動職場霸凌調查，要求3名調查委員全部都外聘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。