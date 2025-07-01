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桃園推路口組合式平台減速 騎士憂重車壓易破損更危險
桃園市交通局推動「組合式減速平台」至今全市共有19處，平均可降速達3成，不過市議員謝美英表示，組合式減速平台無法承受重車長期重壓，有的出現分離情況，盼相關單位定期巡查檢修。交通局表示，目前已設置完成的減速平台尚於保固期內，如於接獲通報，皆會立即派工修復，避免造成危險。
市議員謝美英表示，組合式減速平台不僅施工便捷、彈性大也不需長時間封路，減少施工時長，又能讓用路人減速，是不錯的做法，不過有騎士向她反映組合式減速平台若是經常有重車出入，長期重壓就很容易損壞及，分離並造成另類行車危險。
謝美英說，組合式減速平台立意良善，但相關單位應該要慎選相關路段，並建立巡查報修機制，平時固定巡查縫隙、改善狀況，避免騎士打滑受傷。
為降低無號誌化路口易肇事問題並提升路口行人安全，桃園市共建置19處組合式減速平台，其中路段型減速平台共8處，主要設置於車速快又容易發生事故的小巷弄地點，另學校周邊安全意識提升，設置結合行穿線的減速平台則共有11處，經分析組合式減速平台平均降速可達3成，行穿線型平均降速約42％，路段型平均降速27％。
交通局說，目前已設置完成減速平台皆仍在保固期內，除不定期巡檢道路標誌標線狀況外，如於接獲民眾或1999通報，皆會立即派工維修，降低用路人危害。
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