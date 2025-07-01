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新竹縣民集團結婚7月4日開放報名 贈2萬元遠百提貨券

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「牽手竹縣 浪漫一生」!新竹縣114年縣民集團結婚將於10月18日上午9點至12點，在新竹縣議會大禮堂溫馨登場。圖／縣府提供
「牽手竹縣 浪漫一生」!新竹縣114年縣民集團結婚將於10月18日上午9點至12點，在新竹縣議會大禮堂溫馨登場。圖／縣府提供

「牽手竹縣 浪漫一生」!新竹縣114年縣民集團結婚將於10月18日上午9點至12點，在新竹縣議會大禮堂溫馨登場，縣府贈送每對新人價值2萬元的遠東百貨提貨券以及多項幸福賀禮。7月4日、本周五上午9點起開放線上報名，限額36對新人，額滿為止。新竹縣長楊文科邀請準新人們把握機會共襄盛舉，一起在愛與祝福中迎向幸福的未來。

縣府民政處表示，配合新竹縣年輕活力及藝文豐富多元的特色，今年集團結婚暖場表演融合現代流行音樂與傳統古典舞蹈，並巧妙結合多元藝術元素，營造出幸福、喜慶的氛圍，期待為新人和家人獻上視覺聽覺兼具的浪漫婚禮。

今年的賀禮既貼心又有特色，縣府贈送每對新人價值2萬元的遠東百貨提貨券，讓新人們可依喜好挑選電器或生活用品；同時，每對新人還可獲得專屬LOGO的客製化USB與結婚證明書，活動當天，更是大方加碼贈送活動專屬復古拍貼機與團體婚紗攝影，提供回憶滿滿的專屬拍貼相片以及彩色10吋團體結婚照，為每一對新人留下永恆紀念。

這次縣民集團結婚將由新竹縣長楊文科及夫人擔任主婚人，證婚人為新竹縣議會議長張鎮榮伉儷，副議長王炳漢及夫人則擔任介紹人，共同見證36對新人邁向人生新旅程的重要時刻。114年縣民集團結婚 報名表單(需登錄Google帳號)：https://forms.gle/hDmE9HurFoBwwpvs5

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