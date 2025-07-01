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新竹市民提早儲水 東區舊社段8日起停水3天

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
自來水公司第三區管理處新竹給水廠辦理「東區舊社段525地號開發供水管線工程」7月8日至10日每日上午9時至下午4時，共計3天停水7小時。圖／報系資料照
自來水公司第三區管理處新竹給水廠辦理「東區舊社段525地號開發供水管線工程」7月8日至10日每日上午9時至下午4時，共計3天停水7小時。圖／報系資料照

新竹市民注意！自來水公司第三區管理處新竹給水廠辦理「東區舊社段525地號開發供水管線工程」7月8日至10日每日上午9時至下午4時，共計3天停水7小時，如遇雨天或因特殊原因致無法施工時，另擇期辦理，工程提早完成則提前水供水。

台灣自來水公司指出，停水區域包括北區東大路二段421號至764號，樹林頭至吉羊路口、境福街等，請受影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。

水公司 新竹 停水

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