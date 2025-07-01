快訊

連岳母都不放過！淫郵差偷拍逾70人還逼簽「性奴契約」 中華郵政：暫停外勤工作

彭振聲：先前認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

省3347元！漢堡王「最新優惠券」24種方案 現享買1送1

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園區農會總幹事遴選簡大川過關 各級農會最年輕

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
農業局長陳冠義（右2）祝賀簡大川（左2）通過桃園區農會總幹事遴聘。圖／農業局提供
農業局長陳冠義（右2）祝賀簡大川（左2）通過桃園區農會總幹事遴聘。圖／農業局提供

桃園農會今年3月新任理事長、常務監事上任後，因總幹事人選未定，重新辦理遴選，經農業部核定簡大川、王睿麟具侯聘資格，區農會昨天開臨時理事會與票選總幹事，9位理事投票，40歲的簡大川獲6票過關，也是目前各區農會最年輕的總幹事。

農業局長陳冠義表示，74年次的簡大川，是目前桃園市全市最年輕總幹事，過去曾任職龜山區農會13年，具基層歷練及青農政策實務，兼具熱情與實力，相信未來將以青年視野領航農會轉型升級。簡大川感謝理事會的信任，表示深知總幹事職務的重要性，已經做好準備迎接挑戰。未來將秉持務實創新的態度，全力提升農會專業服務能力。

陳冠義、桃園市農會理事長游象紀、總幹事周宗維，龜山區農會理事長劉朝全、總幹事許育源、桃園區長許敏松昨都到場祝賀。陳冠義說，農會屆次改選由農民選出優秀人士，為農民服務，更同步推動農會經營，增進農民福祉，期許促成農業組織年輕化、專業化與策略化，為地方農業注入新活力；桃園市政府與農會是長期緊密的夥伴關係，未來也會持續攜手推動桃園農業，提升在地農產經濟。

桃園區農會通過總幹事遴聘，農業局等單位團體到場祝賀。圖／農業局提供
桃園區農會通過總幹事遴聘，農業局等單位團體到場祝賀。圖／農業局提供

農民 農會 桃園

延伸閱讀

中壢漁會模範漁民首見2女力 市府2.1億打造海埔新生地

環保紙膜試辦種西瓜收成了！桃園瓜農按讚盼繼續補助

新科新屋哈蜜瓜王結果揭曉 清脆爽口肉質細緻

茶改總場南遷？桃市府3理由盼永留桃園 政治力勿介入

相關新聞

影／這次是牠！闖禍屍體焦黑出血 桃園清晨928戶停電

今清晨5點桃園市中壢區新街里長莊金泉接獲里民通報，住家旁的電線桿突然發出巨大如閃電劈到東西聲響，當下立即衝到現場並通報台...

新竹市民提早儲水 東區舊社段8日起停水3天

新竹市民注意！自來水公司第三區管理處新竹給水廠辦理「東區舊社段525地號開發供水管線工程」7月8日至10日每日上午9時至...

桃園區農會總幹事遴選簡大川過關 各級農會最年輕

桃園區農會今年3月新任理事長、常務監事上任後，因總幹事人選未定，重新辦理遴選，經農業部核定簡大川、王睿麟具侯聘資格，區農...

影／苗栗縣政府科長墜樓事件 縣府啟動職場霸凌調查

苗栗縣政府工商發展處57歲黃姓科長上月26日在縣府墜樓死亡，縣長鍾東錦今天啟動職場霸凌調查，要求3名調查委員全部都外聘，...

明德水庫迎觀光新頁 碼頭區ROT案9月試營運

苗栗縣頭屋鄉明德水庫迎接觀光新頁，縣府都市計畫變更廣場兼停車場用地、水域0.2公頃，設置服務中心，碼頭區委外ROT預計今...

廣角鏡／舊內灣派出所 明年招標整修

新竹縣歷史建築內灣派出所逾80年，為保存完整的日式木造地方警察官署建築，由於漏水嚴重、屋頂坍塌，去年緊急支撐保護後，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。