桃園區農會總幹事遴選簡大川過關 各級農會最年輕

桃園區農會今年3月新任理事長、常務監事上任後，因總幹事人選未定，重新辦理遴選，經農業部核定簡大川、王睿麟具侯聘資格，區農會昨天開臨時理事會與票選總幹事，9位理事投票，40歲的簡大川獲6票過關，也是目前各區農會最年輕的總幹事。

農業局長陳冠義表示，74年次的簡大川，是目前桃園市全市最年輕總幹事，過去曾任職龜山區農會13年，具基層歷練及青農政策實務，兼具熱情與實力，相信未來將以青年視野領航農會轉型升級。簡大川感謝理事會的信任，表示深知總幹事職務的重要性，已經做好準備迎接挑戰。未來將秉持務實創新的態度，全力提升農會專業服務能力。