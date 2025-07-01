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桃園區農會總幹事遴選簡大川過關 各級農會最年輕
桃園區農會今年3月新任理事長、常務監事上任後，因總幹事人選未定，重新辦理遴選，經農業部核定簡大川、王睿麟具侯聘資格，區農會昨天開臨時理事會與票選總幹事，9位理事投票，40歲的簡大川獲6票過關，也是目前各區農會最年輕的總幹事。
農業局長陳冠義表示，74年次的簡大川，是目前桃園市全市最年輕總幹事，過去曾任職龜山區農會13年，具基層歷練及青農政策實務，兼具熱情與實力，相信未來將以青年視野領航農會轉型升級。簡大川感謝理事會的信任，表示深知總幹事職務的重要性，已經做好準備迎接挑戰。未來將秉持務實創新的態度，全力提升農會專業服務能力。
陳冠義、桃園市農會理事長游象紀、總幹事周宗維，龜山區農會理事長劉朝全、總幹事許育源、桃園區長許敏松昨都到場祝賀。陳冠義說，農會屆次改選由農民選出優秀人士，為農民服務，更同步推動農會經營，增進農民福祉，期許促成農業組織年輕化、專業化與策略化，為地方農業注入新活力；桃園市政府與農會是長期緊密的夥伴關係，未來也會持續攜手推動桃園農業，提升在地農產經濟。
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