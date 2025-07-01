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影／這次是牠！闖禍屍體焦黑出血 桃園清晨928戶停電
今清晨5點桃園市中壢區新街里長莊金泉接獲里民通報，住家旁的電線桿突然發出巨大如閃電劈到東西聲響，當下立即衝到現場並通報台電前往處理。台電表示，因松鼠觸碰導致928戶住戶停電，已於上午6點20分全部復電。
莊金泉表示，清晨接到里民電話，表示元化路267巷電桿發生爆炸巨響，里民睡夢中奪門而出，當下立即通報台電前往處理，經查是松鼠闖了大禍，現場直接看到松鼠燒焦出血。
台電回應，今清晨因松鼠碰觸，影響中壢區環北路、裕民街、溪州街、普義路、復興路、建國路、延平路、文化路、元化路、中正路、中央里、中山路等一帶928戶停電，台電獲報後立即派員前往搶修，並於6時20分全部復電，造成民眾不便，深感抱歉。
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