影／苗栗縣政府科長墜樓事件 縣府啟動職場霸凌調查

苗栗縣政府工商發展處57歲黃姓科長上月26日在縣府墜樓死亡，縣長鍾東錦今天啟動職場霸凌調查，要求3名調查委員全部都外聘，2個月的調查結果，視內容處置或公布，將來新任科長推薦名單，他也會評估面談。

黃姓科長墜樓事件引起社會注目，台灣公務革新力量聯盟7月2日晚上7點，發起「公務生涯的終點不應是死亡，謹記生命控訴的制度問題」追思活動，號召到縣府前廣場擺放鮮花、蠟燭、開放發言， 訴求一個人的離開，不能只是結束，應該成為反思的起點。

鍾東錦今天在縣務會議表示，黃姓科長墜樓死亡案，檢方相驗初步排除他殺，調查告一段落，他認為黃姓科長非常優秀，有工作就想要完成，既然外面有雜音、質疑，縣府有內部調查的必要，啟動職場霸凌調查，因涉及縣府內部事務，3名調查委員都必須外聘，並依規定2個月內要有結果，並視內容處置或公布。

鍾東錦表示，希望局處長還是要多注意同仁身心狀況，如果真的有壓力沒有辦法的時候，有人欺負受到不公平的對待，人事處、政風處可以隨時受理，同時也要保密保護同仁，甚至連他都不需要知道。

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