明德水庫迎觀光新頁 碼頭區ROT案9月試營運

苗栗縣頭屋鄉明德水庫迎接觀光新頁，縣府都市計畫變更廣場兼停車場用地、水域0.2公頃，設置服務中心，碼頭區委外ROT預計今年10月9日開幕。屆時遊艇將重駛，加上空中腳踏車、高空滑索等新設施，還能租腳踏車，備受地方期待。

頭屋鄉明德水庫觀光遊艇疫情期間停駛，及既有相關設施老舊，縣府推動明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫約2億元，完成改善碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化工程，但明德水庫特定區計畫允許使用項目，無法完全滿足新增開發項目，縣府辦理變更，最近公告實施。

變更案獲得管理單位農業部農田水利署同意，將原先廣場兼停車場用地、水域0.2公頃，變更旅遊服務中心用地，設置明德水庫碼頭服務中心。縣府文化觀光局指出，服務中心將由ROT廠商進駐，提供諮詢及售票等服務。

文觀局指出，碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉（ROT）案，今年9月試營運，預計10月9日開幕，其中，遊艇將恢復行駛環湖，鴛鴦島也將開放，連接空中腳踏車、高空滑索，另有腳踏車租賃。

此外，明德水庫海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，6月25日起營運，第一個假日也湧入遊客嘗鮮，環湖自行車道第一期工程，總經費2.75億元，今年3月間動工，預計明年底完成2.8公里，新亮點打造國際級景點。