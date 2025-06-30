首日動員400警！桃園暑期青春專案啟動 守護青少年安全
桃園市政府今晚舉行「暑期保護青少年－青春專案」首日勤務宣示活動，由副市長蘇俊賓主持，動員市府8個局處、警力400名，跨局組成「市政府聯合稽查小組」，共同執行「保護兒童及少年措施擴大臨檢」，展現市府守護青少年安全的決心。
暑假來臨，青少年缺少學校庇護後容易接觸高風險場所，為了讓青少年在安全、有意義的環境中成長，市府除依中央政策推動「青春專案」，今年更創新推出「特定少年精準宣導方案」，透過創新方式及多元合作，深入特定對象，進行反毒、反詐、防制兒少性剝削、性影像及賭博等議題進行精準預防宣導。
警察局表示，今年的青春專案採取「勤務、宣導雙軌並行」策略，結合各分局進行夜間擴大臨檢、並出動專業警犬隊深入查察高風險場所如撞球場、網咖、旅館、棋牌社等，另外青少年無照駕駛等常見風險，警方也將加強臨檢與攔查。
此外，桃園市各分局更精心規劃「青春YOUNG主場」系列精彩活動，包括充滿活力的「反毒熱舞大賽」、刺激有趣的「雷射槍戰體驗」及創意十足的「辦公椅大賽」等活動，歡迎青少年踴躍報名參加，相關報名資訊及活動詳情，可至「青春補給站」官網查詢。
副市長蘇俊賓今親自走入撞球場，與現場青少年聊起暑假計畫和運動興趣，並和少輔會輔導員一起分享如何遠離毒品與不當誘惑，鼓勵大家多參加正當休閒活動。蘇俊賓指出，市府推動「青春專案」不只是強化查緝，更希望透過貼近生活的社區服務方式，把預防觀念和關懷帶到每一個角落，讓孩子們知道「關懷一直都在」。
蘇俊賓表示，今天為各校結業式，代表暑假的開始，當學校的保護力道減弱時特別需要留意學生安全，因此市府包含地方法院、警察局及各局處啟動青春專案，落實保護青少年，尤其新興毒品、組織犯罪預防、詐騙及交通安全等，希望結合市府決策的能量及地方法院等各單位一起合作，減少青少年可能的曝險環境，度過開心暑假。
今年青春專案預計執行至8月底，期間市府將持續滾動式調整策略，強化跨局處合作，以確保桃園市青少年能在一個安全、有愛的環境中快樂成長。
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