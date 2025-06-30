桃園宇內溪7月2日開放平日戲水 備救生員可安心玩水

桃園市唯一公告合法開放的復興區宇內溪戲水區，從原本6月只有周末假日開放，配合暑假，宇內溪戲水區預定7月1日起開放，剛好碰上周二休園日，桃園市觀光發展基金會今天決定自7月2日起的7、8月期間，擴大平日（早上9時至下午5時）開放戲水「涼爽一夏」。

復興區宇內溪戶外戲水區6月起對開開放，區內有戲水區與宇內溪溫泉池，冷熱戲水有如「三溫暖」，周六假日炎熱，吸引很多情侶、民眾親子戲水，桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守說，昨天假日宇內溪戲水區湧入遊客1500人，可在溪流清涼戲水和溫泉泡湯，別具特色。

陳信守表示，宇內溪戶外戲水區是目前桃園市唯一公告合法開放的溪流戲水區，自宇內1號橋至2號橋之間，長度約250公尺河道，提供遊客夏日安心戲水，原預定明天（7月1日）起的7、8月暑假期間擴大開放平日戲水，適逢周二配合小烏來風景特定區休園，宇內溪戲水區自2日起開放平日戲水（早上9時至下午5時，周二休園）。

為嚴防戲水危險，宇內溪戶外戲水區域，設有水域界線、警示標誌、救生設備與急救站，由巡查人員宣導戲水安全教育及行為，今年起戲水區救生員增為3人共同維護戲水安全。

每年暑假期間總會傳出學生戶外玩水不幸事件，陳信守表示，宇內溪流域很廣，歡迎民眾、親子前往合法開放的宇內溪戲水區玩水，加上區內備有救生員維護安全戲水，千萬不要任意前往未開放的流域或其他野溪玩水，避免戲水危險。