免費消暑趣！桃園這13個公園戲水設施 明起開放

暑假到來，氣象預報桃園未來一周可能飆出37度以上高溫，桃園市養護工程處為讓民眾「清涼一夏」，今天公布全市有13處公園的戲水設施7月1日起也就是明天起開放戲水，一路開放到8月31日，歡迎民眾到住家附近的公園玩水，既清涼又消暑。

這13處公園戲水設施從北到南都有，桃園區有6處最多，分別為每天上午10時至下午5時開放的永康公園、民族公園及建國公園戲水設施；陽明公園的親水設施按壓式幫浦每天開放；第一河濱公園戲水設施每天上午10時開放至下午4時，每小時出水1次 ，每次5分鐘；水秀公園戲水設施每天上午10時及下午4時開放，每次30分鐘。

中壢區戲水設施3處，分別為中壢光明公園、六和兒童公園每天上午10至11時、下午3至6時，於整點噴水15分鐘；莒光公園為每天下午2時至晚上7時，整點噴15分鐘，下午5時噴30分鐘。其中光明公園為去年改造完成，為新設的戲水設施。

龍潭區2處為龍潭運動公園、龍潭大池戲水設施，這2處除了每周周一、周五封閉清潔，其餘開放時間為上午9時至下午6時開放使用。楊梅區2處為中山親水公園、伯公岡公園戲水設施，每天開放時間為下午2時至晚上7時，可從白天一路玩到晚上。