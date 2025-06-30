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通學步道政績靠收割？ 市府：發包到完工都在高虹安任內

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高虹安今接受黃光芹政論直播節目《中午來開匯》專訪說，綠營主打她收割學生提案的構想，但構想不會具體化，還需要施政，卻被拿來政治操作，實在誇張，被說收割也有些過份。記者王駿杰／翻攝自《中午來開匯》
高虹安今接受黃光芹政論直播節目《中午來開匯》專訪說，綠營主打她收割學生提案的構想，但構想不會具體化，還需要施政，卻被拿來政治操作，實在誇張，被說收割也有些過份。記者王駿杰／翻攝自《中午來開匯》

新竹市長高虹安日前在臉書貼出香山高中通學步道政績，遭綠營民代質疑這是學生自發性的公民活動，抨擊高虹安收割，將學生提案變政績；對此，市府回應，高虹安傾聽香中學子提案，且該提案皆於高虹安任內發包、開工及完工，這項建設是來自學校師生共同的構想，市府始終秉持傾聽民意精神，並展現高效執行力。

市府指出，為落實「新竹好學」施政策略，讓學生們有安全上下學的道路，自高虹安上任後，積極推動改善及設置各級學校通學步道，「香山高中汀甫圳第十四支線簡易通學路」是高虹安傾聽學生提案並率領市府克服用地及各種工程難關。

市府表示，汀甫圳第十四支線簡易通學路是由香山高中學生發起公民運動，爭取更加便捷的通學道路。該通學步道的用地產權較為複雜，經過高虹安帶領市府團隊進行多次會勘及跨部門協調合作，於2023年3月啟動規畫設計、2023年12月正式開工，並於2024年5月完工、9月正式啟用。

市府強調，「香山高中汀甫圳第十四支線簡易通學路」由市府與香山高中共同合作努力完成，全案從規畫設計到與農田水利署用地會勘協調，以及工程發包施工，皆於高虹安任內推動並執行。

市府指出，高虹安看見香山高中學生的需求，也支持學生們勇於表達對公共議題的想法，幫助孩子實踐夢想，讓通學步道順利完工，為學生提供安全便利的上學環境。未來市府也會持續努力，建置學校與社區共享、安全、舒適的通學步道。

新竹市議會民進黨團今開記者會，市議員林盈徹指出，日前高虹安在臉書發文宣傳香山高中通學步道，稱其為「上任後積極規畫的建設」，但事實上步道是2021年由香山高中學生的公民倡議運動，提出通學安全需求，獲得當時市府的正面回應與支持。高虹安臉書貼文起初完全未提學生貢獻，直到引發關注才臨時修改補上。

市議員陳建名表示，2022年當時實際接觸這些學生，他們提案的過程非常用心，但在高虹安的貼文裡，卻完全看不見他對孩子用心的支持。從香山通學步道一案就能看出高虹安的施政特質是無心推動政策，只在意媒體表現與個人形象，對市民的努力與參與毫無尊重。

高虹安今接受黃光芹政論直播節目《中午來開匯》專訪說，綠營主打她收割學生提案的構想，但構想不會具體化，還需要施政，市府後來也加入無障礙設備構思，通學步道開工典禮當天她還謝謝學生提案，卻被拿來政治操作，實在誇張，被說收割也有些過份。

新竹市議會民進黨團今開記者會，質疑新竹市長高虹安日前在臉書貼出香山高中通學步道政績市收割學生自發性的公民活動。圖／新竹市議會民進黨團提供
新竹市議會民進黨團今開記者會，質疑新竹市長高虹安日前在臉書貼出香山高中通學步道政績市收割學生自發性的公民活動。圖／新竹市議會民進黨團提供

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