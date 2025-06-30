通學步道政績靠收割？ 市府：發包到完工都在高虹安任內

新竹市長高虹安日前在臉書貼出香山高中通學步道政績，遭綠營民代質疑這是學生自發性的公民活動，抨擊高虹安收割，將學生提案變政績；對此，市府回應，高虹安傾聽香中學子提案，且該提案皆於高虹安任內發包、開工及完工，這項建設是來自學校師生共同的構想，市府始終秉持傾聽民意精神，並展現高效執行力。

市府指出，為落實「新竹好學」施政策略，讓學生們有安全上下學的道路，自高虹安上任後，積極推動改善及設置各級學校通學步道，「香山高中汀甫圳第十四支線簡易通學路」是高虹安傾聽學生提案並率領市府克服用地及各種工程難關。

市府表示，汀甫圳第十四支線簡易通學路是由香山高中學生發起公民運動，爭取更加便捷的通學道路。該通學步道的用地產權較為複雜，經過高虹安帶領市府團隊進行多次會勘及跨部門協調合作，於2023年3月啟動規畫設計、2023年12月正式開工，並於2024年5月完工、9月正式啟用。

市府強調，「香山高中汀甫圳第十四支線簡易通學路」由市府與香山高中共同合作努力完成，全案從規畫設計到與農田水利署用地會勘協調，以及工程發包施工，皆於高虹安任內推動並執行。

市府指出，高虹安看見香山高中學生的需求，也支持學生們勇於表達對公共議題的想法，幫助孩子實踐夢想，讓通學步道順利完工，為學生提供安全便利的上學環境。未來市府也會持續努力，建置學校與社區共享、安全、舒適的通學步道。

新竹市議會民進黨團今開記者會，市議員林盈徹指出，日前高虹安在臉書發文宣傳香山高中通學步道，稱其為「上任後積極規畫的建設」，但事實上步道是2021年由香山高中學生的公民倡議運動，提出通學安全需求，獲得當時市府的正面回應與支持。高虹安臉書貼文起初完全未提學生貢獻，直到引發關注才臨時修改補上。

市議員陳建名表示，2022年當時實際接觸這些學生，他們提案的過程非常用心，但在高虹安的貼文裡，卻完全看不見他對孩子用心的支持。從香山通學步道一案就能看出高虹安的施政特質是無心推動政策，只在意媒體表現與個人形象，對市民的努力與參與毫無尊重。