快訊

兩熱帶擾動恐增強 粉專分析「1情境」可能偏西接近台灣但機率較低

川普自爆與馬斯克現況...兩人幾乎無聯絡 重提1事暗示撕破臉主因

NONO強制性交未遂被判刑！朱海君傳合約到期 唱片公司回應了

輕安三義日照中心揭牌 導入中醫「醫養合一」照顧模式

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
輕安健康關懷協會成立苗栗縣三義鄉第一間日照中心今天揭牌，氣氛相當熱絡。圖／苗栗縣政府提供
輕安健康關懷協會成立苗栗縣三義鄉第一間日照中心今天揭牌，氣氛相當熱絡。圖／苗栗縣政府提供

輕安健康關懷協會成立苗栗縣三義鄉第一間日照中心今天揭牌，緊鄰慈濟三義中醫院的地利，導入中醫復能「醫養合一」照顧模式，提供老人在熟悉的社區中安心終老，讓長者安心、家屬放心。

輕安三義日照中心、慈濟三義中醫醫院整合，提供照顧服務、共餐、健康促進、生活自理訓練，及中醫門診轉介、復健治療、健康諮詢與日間照顧等一站式服務，包括中醫調理，如針灸、推拿、體質辨識與飲食建議，搭配個別化復健運動課程，強化身體功能、延緩失能風險。

中心服務時間周一至週五上午8點至下午5點，凡實際居住苗栗縣的65歲以上失能長者、50歲以上失智症及失能的身心障礙者，家中若有白天無人照顧或生活功能逐漸退化的長輩，都可申請服務，若有需要長照服務，皆可提出申請或洽詢長照專線1966。

今天苗栗縣長鍾東錦、議員羅貴星、三義鄉長呂明忠、代表會主席林盈富，及輕安健康關懷協會理事長林碧玉等人，共同為輕安三義日照中心揭牌啟用，並與長輩一起跳操，氣氛相當熱絡。

輕安健康關懷協會成立苗栗縣三義鄉第一間日照中心今天揭牌，氣氛相當熱絡。圖／苗栗縣政府提供
輕安健康關懷協會成立苗栗縣三義鄉第一間日照中心今天揭牌，氣氛相當熱絡。圖／苗栗縣政府提供

長照 鍾東錦 苗栗縣 復健 中醫

延伸閱讀

小暑悶熱易疲倦！中醫推「4款茶飲＋1道湯品」助養生消暑

收運餐廳垃圾恐涉重罪 苗縣府訂定代清除收費標準解套

42歲女治婦科病服藥胖起來 中醫內外調理助她減重15公斤

醫生薪水都很多？網點名兒科、中醫低薪 這2科薪資高

相關新聞

輕安三義日照中心揭牌 導入中醫「醫養合一」照顧模式

輕安健康關懷協會成立苗栗縣三義鄉第一間日照中心今天揭牌，緊鄰慈濟三義中醫院的地利，導入中醫復能「醫養合一」照顧模式，提供...

桃園濱海智慧公廁上線 夏季拚觀光延長服務時間

桃園濱海地區完成5處公廁智慧化升級，今年7月將再完成3處濱海公廁新建與改建。桃園市海岸及資源循環工程處表示，配合夏季觀光...

中壢漁會模範漁民首見2女力 市府2.1億打造海埔新生地

桃園市副市長蘇俊賓今天上午出席中壢區漁會漁民節慶祝大會，頒獎表揚6位模範漁民，其中范春桃、吳金蓮2人是首次模範女漁民，蘇...

環保紙膜試辦種西瓜收成了！桃園瓜農按讚盼繼續補助

桃園市政府基於環保永續，近年大力推廣環保紙膜栽種農作，今年首度推廣到西瓜、香瓜作物，今天舉辦收成觀摩會。走入田間比一比，...

月薪上看10萬！ 桃園7月辦6場徵才活動釋7500職缺

桃園市就業職訓服務處7月將舉辦6場大型徵才活動，邀請近200家知名企業參與，釋出超過7500個職缺，涵蓋科技製造、物流運...

外埔漁港放流3.4萬尾黑鯛魚苗 縣府購置4沙灘車清運垃圾

財團法人福智佛教基金會昨上午在苗栗縣後龍鎮外埔漁港放流3.4萬尾黑鯛魚苗，這是繼今年放流近16萬尾魚苗之後，再一次大規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。