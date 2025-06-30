輕安三義日照中心揭牌 導入中醫「醫養合一」照顧模式
輕安健康關懷協會成立苗栗縣三義鄉第一間日照中心今天揭牌，緊鄰慈濟三義中醫院的地利，導入中醫復能「醫養合一」照顧模式，提供老人在熟悉的社區中安心終老，讓長者安心、家屬放心。
輕安三義日照中心、慈濟三義中醫醫院整合，提供照顧服務、共餐、健康促進、生活自理訓練，及中醫門診轉介、復健治療、健康諮詢與日間照顧等一站式服務，包括中醫調理，如針灸、推拿、體質辨識與飲食建議，搭配個別化復健運動課程，強化身體功能、延緩失能風險。
中心服務時間周一至週五上午8點至下午5點，凡實際居住苗栗縣的65歲以上失能長者、50歲以上失智症及失能的身心障礙者，家中若有白天無人照顧或生活功能逐漸退化的長輩，都可申請服務，若有需要長照服務，皆可提出申請或洽詢長照專線1966。
今天苗栗縣長鍾東錦、議員羅貴星、三義鄉長呂明忠、代表會主席林盈富，及輕安健康關懷協會理事長林碧玉等人，共同為輕安三義日照中心揭牌啟用，並與長輩一起跳操，氣氛相當熱絡。
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