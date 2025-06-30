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竹縣歷史建築內灣派出所將修復 再現風華

中央社／ 新竹縣30日電

新竹縣政府今天表示，歷史建築內灣派出所過去因大雨屋頂坍塌，文化局爭取客委會修復工程施作案獲補助，陸續工程案招標，盼重現建築歷史風貌，延續文化資產的價值。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，1938年興建的「內灣派出所」位於橫山鄉內灣村4鄰141號，於2006年登錄為新竹縣歷史建築，是日式木造地方警察官署建築形式，且保存完整，具文資保存意義。

縣府表示，但因建物老舊漏水，內灣派出所於2019年遷至新址，舊址在2021年起由文化局接手管理維護，2022年因大雨影響造成內灣派出所屋頂坍塌，文化局先以棚架、防護帆布緊急防護，後續進行鋼棚架保護及緊急支撐工程。

縣府表示，為活化及保存內灣派出所，文化局向客委會爭取竹縣歷史建築內灣派出所修復工程施作案獲核定，將補助約新台幣5485萬元、縣府自籌約1044萬元，用作建築維修及景觀改善。

縣府說，預計今年完成委託技術服務案發包作業，明年上半年進行工程案招標，後續待建築物完工後，將開放文化資產空間，盼延續文化資產價值，讓文化歷史場域的生命轉型為內灣新亮點。

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