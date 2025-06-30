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中壢漁會模範漁民首見2女力 市府2.1億打造海埔新生地
桃園市副市長蘇俊賓今天上午出席中壢區漁會漁民節慶祝大會，頒獎表揚6位模範漁民，其中范春桃、吳金蓮2人是首次模範女漁民，蘇俊賓肯定女力在漁會越來越重要、表示，永安漁港是桃園獨具特色的客家漁港，市府斥資超過2.1億推動永安漁港北岸整體改善計畫，打造擴增海埔新生地和永續漁業發展。
中壢區漁會提前慶祝7月1日漁民節大會，吸引漁會及漁民、家屬近千人參與氣氛熱烈，蘇俊賓代表市長張善政出席，新屋出身的法務部次長黃世杰及立委涂權吉、全國漁會總幹事林啓滄、農業局長陳冠義等人參與，均表達對永安漁港及漁民謀福利。
中壢區漁會今年選出永安漁港漁市場漁獲交易金額競賽前6名的范春桃、謝弘政、吳金蓮、楊文廣、許英謨、張議軒6人，當選模範漁民，蘇俊賓頒發獎狀及獎金表揚，並肯定范春桃、吳金蓮2位女力在捕漁及漁獲競賽表現的實力。
蘇俊賓表示，永安漁港是國家級景點，也是他從小到大來的地方，市府團隊感謝中壢漁會協助推動食農教育，讓沒出過海的小朋友認識漁業生態，市府持續與中壢漁會合作，建設永安漁港，推動竹圍、永安南北雙星珍珠海岸漁港改善計畫。
中壢區漁會理事長楊鎮瑋表示，漁民節屬於每一位漁民的日子，漁民朋友頂著烈日、冒著風浪始終堅守在海上第一線，為永安漁港漁業默默付出，漁會將積極建設永安漁港和發展，改善作業環境、爭取更多福利，讓漁港越來越好。
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