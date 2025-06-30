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月薪上看10萬！ 桃園7月辦6場徵才活動釋7500職缺

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市就業職訓服務處7月將舉辦6場大型徵才活動，邀請近200家知名企業參與，釋出超過7500個職缺。圖／桃園市就服處提供
桃園市就業職訓服務處7月將舉辦6場大型徵才活動，邀請近200家知名企業參與，釋出超過7500個職缺。圖／桃園市就服處提供

桃園市就業職訓服務處7月將舉辦6場大型徵才活動，邀請近200家知名企業參與，釋出超過7500個職缺，涵蓋科技製造、物流運輸、餐飲旅宿、零售服務、保全警衛、工程技術等領域。其中系統廚櫃安裝技士職位，月薪最高可達10萬元。

就服處表示，本次徵才活動參與企業包括友達光電、欣興電子、中興保全、良福保全、正隆、全聯、全家、統一超商、王座國際餐飲、米塔集團、康是美、家樂福、黛安芬、燦坤、福容大飯店、台灣房屋、台灣順豐等。

釋出職缺涵蓋製程、品保、品管、電機、設備、機構設計、研發等專業領域，此外，還有技術員、作業員、倉管員、包裝員、檢驗員、理貨員等基層技術職位，物流人員包括司機、駕駛、搬運等運輸相關工作，以及機電員、焊接、維修、冷凍空調技師等專業技術人員。

管理階層職位方面，現場提供廠務、工務、職安專員、儲備幹部、行政、會計、人資專員、業務菁英等機會。創意設計領域則有設計與影音剪輯人員職位，服務業方面包括不動產經紀人、門市與店長、餐飲服務員、照顧服務員、保全與安檢員、房務清潔員等。

為配合暑期求職需求，現場也提供暑期工讀生、時薪人員、禮賓接待與社區秘書等彈性工作選擇。其中，富雅居廚櫃有限公司提供的系統廚櫃安裝技士職位，月薪最高可達10萬。

就服處表示，首場活動將於7月4日在陽明公園市民活動中心舉辦暑期工讀亮點場，共有30家廠商參與，提供1400個以上職缺。7月9日在桃園就業中心舉辦的場次有15家廠商，750個以上職缺。7月11日在古華花園飯店的大型徵才活動共有42家廠商參與，提供2100個以上職缺。

7月16日在中壢就業中心的活動有28家廠商，提供900個以上職缺。7月18日在鉑宴婚宴會館舉辦的場次有24家廠商，提供850個以上職缺。最後一場活動於7月25日在大新市民活動中心舉行，有15家廠商提供550個以上職缺。

就職處表示，為協助求職民眾順利就業，活動現場提供多種輔導方案，包括「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等專案諮詢及登記服務。有意尋職的民眾若經由就業服務據點推介成功就業，最高可獲得3萬元就業獎勵。

職缺 職位 桃園 徵才活動 保全

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