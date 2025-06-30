環保紙膜試辦種西瓜收成了！桃園瓜農按讚盼繼續補助

桃園市政府基於環保永續，近年大力推廣環保紙膜栽種農作，今年首度推廣到西瓜、香瓜作物，今天舉辦收成觀摩會。走入田間比一比，傳統塑膠膜、環保紙膜種的西瓜品質無異，農友肯定成效「種出來都不錯」，但也盼政府補助，減少紙膜使用成本。

桃園市農業局指出，農友過去普遍使用傳統塑膠農膜，雖有抑草、保濕等效果，但使用後回收困難，若未妥善處理，將對環境造成長期影響。去年先在楊梅試辦運用環保紙膜栽種仙草，今年也鎖定瓜果類作物，在觀音試辦以環保紙膜栽種香瓜、西瓜。

夏至過後，瓜田進入採收期，農業局今天在觀音區舉辦「西瓜田紙膜應用成果觀摩會」，副市長蘇俊賓、農業局長陳冠義等人到場了解收成情形，同時桃市府也與台灣大學農碳中心合作相關試驗計畫，由計畫主持人官崇煜說明試驗情形與推廣建議。

現為台大森林環境暨資源學系專任副教授官崇煜透過簡報說明，以日前收成的香瓜為例，傳統塑膠農膜與環保紙膜最後收成重量差不多，品質都優良，以成本分析，紙膜雖前期成本高，但可分解、免回收，後端清運處理成本為零，每公頃田地使用紙膜可減少1055公斤碳當量（CO2e），相當211棵樹一年的吸碳效益，環保成效顯著。

官崇煜認為，環保紙模具低碳排放、可自然分解等環保優勢，值得推廣，未來除了持續提供農民現場教學與技術輔導，還要有材料補助與技術支援等，提高農民接收度。

「若瓜果做得成，環保紙膜就能推得成。」蘇俊賓說，去年首度將環保紙膜應用於仙草田，因紙膜較為透氣，帶動仙草產量，今年擴大在瓜果田試辦，目前收成品質一樣好。他認為，推廣紙膜重點在要能省錢、省力，接下來還要推動環保友善作物認證，讓民眾知道這項農作在栽種過程中使用環保紙膜，進而鼓勵購買、推廣環保。

瓜農許文鎽今年投入試辦紙膜行列，將自家瓜田分傳統農膜、環保紙模兩區對照，他說，最後收成沒太大差別，都不錯，但以一分地來說，鋪紙膜要花6千元，塑膠只要2700元，紙膜遇雨也會裂，得花點心力除草，也希望未來用紙膜，政府能繼續補助。