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外埔漁港放流3.4萬尾黑鯛魚苗 縣府購置4沙灘車清運垃圾

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
財團法人福智佛教基金會昨在苗栗縣後龍鎮外埔漁港放流3.4萬尾黑鯛魚苗。圖／苗栗縣政府提供
財團法人福智佛教基金會昨在苗栗縣後龍鎮外埔漁港放流3.4萬尾黑鯛魚苗。圖／苗栗縣政府提供

財團法人福智佛教基金會昨上午在苗栗縣後龍鎮外埔漁港放流3.4萬尾黑鯛魚苗，這是繼今年放流近16萬尾魚苗之後，再一次大規模放流魚苗活動；副縣長邱俐俐感謝與會師兄姐共造善業，豐富海洋生態並增加漁產資源。

另外，縣府爭取台電補助縣府購置4輛沙灘清運垃圾車，今天上午在環保局舉行贈車儀式，可望為海岸的清潔維護工作再添利器。

財團法人福智佛教基金會去年累計在苗栗縣海域放流23萬1000尾的魚苗，今年也已放流了1萬尾赤鰭笛鯛魚苗，還有1000尾白星笛鯛、3萬4000尾烏魚、5萬尾黑鯛及6萬4000尾布氏鯧鰺魚苗，累計15萬9000尾魚苗，昨天再放流3萬4000尾的黑鯛魚苗。

活動開始前，3、400名來自竹苗地區的熱心師兄姐，也先在外埔漁港旁的尊聖宮附近撿拾垃圾整理環境。

現場參與放流魚苗的民眾，以人龍接力方式，齊心協力從魚苗車把一桶桶的魚苗傳遞到岸邊放流，副縣長邱俐俐等人也脫鞋並「下海」放流黑鯛魚苗，還揮手送別並目送魚兒奮力游向大海。

縣府漁業科長江俊杰表示，基金會放流的魚苗都經過嚴格篩選，都適合在苗栗海域生存且有高產卵量等優勢。

另外，縣府爭取台電補助72萬元經費，購置了4台全新的沙灘垃圾清運車，未來將投入北從竹南，經後龍、通霄到苑裡4個海線鄉鎮的沙灘垃圾清運工作，全力減少海岸線各類沙灘垃圾。

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