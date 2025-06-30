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台72改善路面 頭屋、造橋路段7月1日、2日交通管制

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台72線苗栗縣頭屋、造橋段路施工，7月1日、2日上午8點半至下午5點，分別封閉東行、西行車道，公路局中區養護工程分局苗栗工務段提醒用路人注意改道行駛。圖／苗栗工務段提供
台72線苗栗縣頭屋、造橋段路施工，7月1日、2日上午8點半至下午5點，分別封閉東行、西行車道，公路局中區養護工程分局苗栗工務段提醒用路人注意改道行駛。圖／苗栗工務段提供

公路局中區養護工程分局苗栗工務段改善台72線頭屋、造橋段路面品質，7月1日、2日上午8點半至下午5點，分別封閉東行、西行車道，苗栗工務段提醒用路人注意改道行駛。

苗栗工務段辦理台72線6公里造橋匝道、11公里頭屋一匝道間，路面品質改善工程，7月1日上午8點30分至下午5點，封閉東行車道，車輛提前在造橋匝道匯出，行駛台13甲線北勢大橋，左轉台6線經國路，左轉苗27之1線，至台72線12公里頭屋二匝道匯入，繼續往東行駛。

7月2日上午8點30分至下午5點，封閉西行車道，車輛提前在台72線11公里頭屋一匝道匯出，行駛台13線，右轉台6線經國路，右轉台13甲線北勢大橋，至台72線6公里造橋匝道匯入，繼續往西行駛。

苗栗工務段提醒施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告，及智慧化省道即時資訊服務網

台72線苗栗縣頭屋、造橋段路施工，7月1日、2日上午8點半至下午5點，分別封閉東行、西行車道，公路局中區養護工程分局苗栗工務段提醒用路人注意改道行駛。圖／苗栗工務段提供
台72線苗栗縣頭屋、造橋段路施工，7月1日、2日上午8點半至下午5點，分別封閉東行、西行車道，公路局中區養護工程分局苗栗工務段提醒用路人注意改道行駛。圖／苗栗工務段提供

車道 標誌

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