台72改善路面 頭屋、造橋路段7月1日、2日交通管制

公路局中區養護工程分局苗栗工務段改善台72線頭屋、造橋段路面品質，7月1日、2日上午8點半至下午5點，分別封閉東行、西行車道，苗栗工務段提醒用路人注意改道行駛。

苗栗工務段辦理台72線6公里造橋匝道、11公里頭屋一匝道間，路面品質改善工程，7月1日上午8點30分至下午5點，封閉東行車道，車輛提前在造橋匝道匯出，行駛台13甲線北勢大橋，左轉台6線經國路，左轉苗27之1線，至台72線12公里頭屋二匝道匯入，繼續往東行駛。

7月2日上午8點30分至下午5點，封閉西行車道，車輛提前在台72線11公里頭屋一匝道匯出，行駛台13線，右轉台6線經國路，右轉台13甲線北勢大橋，至台72線6公里造橋匝道匯入，繼續往西行駛。