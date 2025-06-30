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共享停車6年零績效 議員籲竹市多推動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市區停車一位難求，民眾常抱怨停車位不足。記者王駿杰／攝影
新竹市區停車一位難求，民眾常抱怨停車位不足。記者王駿杰／攝影

新竹市政府早於2019年就訂有自有自用車位共享車位相關計畫，至今一張共享停車證都未發出，市議員林彥甫要求市府積極推動計畫，並研議開放校園假日與夜間停車，彈性釋放停車空間，紓緩市區停車位不足問題。

新竹市區地狹人稠，停車一位難求，違規停車嚴重，林彥甫說，市府2019年就訂有共享車位相關計畫，但一張共享停車證都沒有發出，共享車格主要是將原本供自有或自用的停車位，未使用時開放給其他人使用，若以時段區分，可彈性釋放停車空間。

他指出，目前透過手機APP實聯制、預約車位、地鎖管制等方式，可以減少安全疑慮，市府應廣邀社區參與，並實際獎勵民間參與共享車位，此外，竹市去年3月試辦三民國小校園停車效果良好，市府應積極推動擴大辦理，補助校園設置監視設備、強化管理，兼顧校園安全。

交通處表示，市府已訂定共享車格相關計畫及宣導，目前仍有部分民眾及社區，考量外車需進入私人場域所帶來的管理不便與安全疑慮，將持續宣導民眾參與共享車格相關計畫。

此外，三民國小停車場設在學校對面公園，不影響學生安全與教學情形下，導入無人化管理設備與24小時監控系統，確保使用安全與便利，不過，竹市多數學校停車空間在校內，受限保全人力並未24小時配置，交通處與教育處將持續盤點，審慎評估開放可行性。

停車位

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