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苗栗高鐵特區道路速限混亂 下月統一時速40公里

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，下個月速限將統一每小時40公里。本報資料照片
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，下個月速限將統一每小時40公里。本報資料照片

苗栗縣後龍鎮新港三路在苗栗高鐵特定區內1.5公里路段，速限有每小時35、40、50公里3種版本惹議，道安會報最近通過依據都市計畫設計40公里統一，下個月上旬上路。

徐姓用路人經常開車往返高鐵車站及苗栗市區，他認為，1.5公里3種速限很奇怪，統一標準是好事，開車不會卡卡，只是新港三路旁目前沒有住家，車流量也不多，交通相對單純，速限40公里應該可以提高至50公里，建議滾動式檢討。

新港三路是高鐵苗栗站對外重要聯絡道路，沿路有客家園樓、英才書院等，竹苗區車輛事故鑑定會去年函文後龍鎮公所釐清速限，鎮公所去年7月道安會報提案，縣府交通工務處簽准，最近道安會報提報通過，新港三路統一速限每小時40公里，廠商預定今天進場施工，設置新速限標誌。

縣府參議趙清榮關心新港三路3種速限版本案，指示道安會報列管至改善為止，尊重權責機關的決定40公里的統一速限，並要求做好相關的標誌標牌。

苗栗縣

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