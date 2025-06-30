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桃園深開挖工地監測 7月起掃碼公開

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府建管處7月起將啟動「新三箭」，包括公開工地深開挖的監測數據、要求施工日誌逐日上傳雲端，也要強化擋土支撐的第三方專業勘驗。圖／桃園市政府建管處提供
桃園市政府建管處7月起將啟動「新三箭」，包括公開工地深開挖的監測數據、要求施工日誌逐日上傳雲端，也要強化擋土支撐的第三方專業勘驗。圖／桃園市政府建管處提供

桃園市政府提防建築工地天坑或損鄰，7月起將啟動「新三箭」，包括公開工地深開挖的監測數據、要求施工日誌逐日上傳雲端，也要強化擋土支撐的第三方專業勘驗，從源頭嚴格把關，降低工地及鄰地坍塌的風險。

桃園市建築工程施工損害鄰房爭議事件處理辦法2019年實施，市府建管處統計，平均每年受理約60件施工損鄰，損害主因多為開挖前打樁產生劇烈震動，致使鄰房玻璃、裝潢、磁磚等處龜裂損害，建管處長莊敬權表示，7月1日起建立3項嚴格把關機制。

其中，地下室開挖9公尺以上者，工地傾斜儀、地下水位等關鍵數值，監測數據即時上傳到雲端系統，工地主要出入口旁設置「安全監測數據告示牌」，只要掃描QR Code，隨時察看最新的開挖監測數據，工地安全資訊公開透明。

此外，強化施工日誌的執行，依營造業法規定結合雲端系統，強制要求工地主任每天上傳，記錄工程進度、工人出勤狀況及各項材料使用數量；最後加強擋土支撐安全勘驗，要求深開挖工地，具備獨立專業資格的第三方技師及建築師公會現場勘驗，透過這些外部專家的專業審查與簽證，確保地下室開挖壁面的穩定性，及擋土支撐系統的安全性。

莊敬權表示，將持續精進全桃園的工地管理機制，與智慧科技接軌，優化施工的每個環節，透過資訊的系統化與透明化，不只讓民眾對工地安全更有信心，累積的龐大數據資料，例如工人出勤用料統計、深開挖監測數據等，未來也將成為輔助建築管理政策制定的重要參考依據。

公安

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