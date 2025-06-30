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星期評論／大悲無言 不忘重塑友善職場環境

聯合報／ 本報記者張裕珍

苗栗縣1名57歲黃姓科長日前輕生，震驚地方公務圈，他生前曾向友人傾訴工作壓力大，還選擇在戮力從公多年的縣府大樓結束生命，都透露出不尋常的信號。父母官哀痛「大悲無言」，更應痛定思痛回頭檢視職場環境「補破網」，不讓悲劇再度上演。

這名黃姓科長是資深公務員，在竹苗公務機關服務約30年，歷任不少主管職務，不幸往生的消息讓許多昔日同僚都意外、難過，紛紛哀悼黃為人開朗健談、心腸好；也有友人透露，黃近月接任科長，為盡快熟悉業務，給自己很大壓力，責任感可見一斑。

黃姓科長有土木工程背景，在苗縣府歷任職務多為工程、環境類，今年3月底臨危受命接任工商發展處工商科長，不僅業務性質與過往歷練截然不同，前任科長還因「特定工廠合法化」案件甫遭查辦，無形間恐加劇心理壓力。

尤其，科長是公務體系的重要骨幹，上有各級長官，得消化處理各項交辦事項，下又得指導科員、承辦，若得要使命必達，身為主管有時更須一肩扛起責任。然而，若面對的盡是不熟悉且龐雜敏感的業務，科長是否真的有能力承擔？最終苦只能自己吞。

黃姓科長尋短真正原因雖尚不可得，但他已是歷練豐富的資深公務員，卻是在接任科長不到3個月之際走上絕路。有議員透露，事發前3天才碰見黃，驚訝黃身形瘦了很多，勸他去看醫生。相信同在縣府的主官們不可能毫無察覺，但又有誰曾接住他？

去年勞發署北分署才爆發公務員遭霸凌致輕生事件，日前立院修法通過，公務機關主管若遭認定職場霸凌，最高重罰100萬元。縱使，黃姓科長之死不一定與直接霸凌有關，但主管若有察覺異狀，卻選擇漠視、不作為，不也是另一種形式的霸凌？

不僅如此，「靠北苗栗」也出現一篇自稱縣府小小員工的沉痛長文，希望科長之死，能喚來縣長鍾東錦的重視，替體制做出改變，超過千人按讚。鍾東錦更應明快回應，重塑友善、合理的職場環境文化，不要辜負任何一名積極任事的公務員。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

公務員

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