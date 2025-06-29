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桃園串聯青埔航空城新闢永園橋 斥資2億拚2027年完工

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府規畫橫跨老街溪推動永園橋新建工程，改善中壢青埔、大園航空城地區交通瓶頸，最快2027年底完工。圖／市議員彭俊豪提供
桃園市府規畫橫跨老街溪推動永園橋新建工程，改善中壢青埔、大園航空城地區交通瓶頸，最快2027年底完工。圖／市議員彭俊豪提供

桃園市政府積極規畫中壢青埔橫跨老街溪推動永園橋新建工程，市府工務局今天表示，永園橋為青埔唯一尚未興建橋梁，總經費2億元，新建工程將串聯中壢區永昌路與大園區永園路二段，預計明（2026）年中旬完成發包，最快2027年底完工，未來改善青埔、航空城地區交通瓶頸。

市議員彭俊豪表示，市政府為連接中壢區永園路一段與大園區永園路二段，規畫興建永園橋，因老街溪河岸斷面落差過大，設置車行橋，將嚴重影響永園路二段沿線住戶進出，最近與市府相關單位會勘，市府評估決定調整路線，改由永昌路銜接大園永園路二段新闢道路，兼顧區域交通與居民權益。

市府工務局表示，永園橋原為青埔地區都市計畫規畫橋樑，也是青埔地區橫跨老街溪、唯一尚未完成的橋梁，考量永園橋原設計落地點，將影響永園路2側土地進出口動線，因此改變設計，將橋梁落地點改為航空城計畫旁的公園用地，銜接航空城計畫區域，扮演重要交通樞紐。

為克服永園橋兩側地勢高低落差與用地取得問題，市府新規畫永園橋路線，全長約200公尺、橋梁2端將銜接規畫道路，總長約300公尺，橋梁將開闢寬12公尺道路，設置人行道及混合車道，滿足車輛與行人通行需求。

市府新建工程處表示，規畫永園橋新建工程總經費約2億元，涉及土地均為公有地，無須徵收私有土地，目前完成路線調整，今年底前完成設計作業，預計明（2026）年中旬辦理發包，最快2027年12月完工，隨著航空城安置住宅陸續完工，人口大增，永園橋完工後將有效串聯青埔、航空城、老街溪沿線地區交通需求。

青埔 航空城 橋梁

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