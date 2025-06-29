桃園黃墘溪嚴重汙染改善 蘇俊賓：河川汙染大降 今健行樂

桃園市黃墘溪流經中壢工業區附近早年汙染嚴重，經多年整治水質改善，桃園市黃墘溪水環境保護協進會今天上午辦理2025悠遊黃墘溪健走活動，副市長蘇俊賓分享20年前擔任桃園縣環保局長推動河川整治經驗、表示，市府與民間多年努力下，桃園嚴重汙染河川占比從當年22%降至2.4%，成效卓著。

這項悠遊黃墘溪健走活動，從7年前開始約500人參與，規模逐年擴大，至今年報名參加人數達1800人，報名額滿，如今黃墘溪水質改善，蘇俊賓與黃墘溪水環境保護協進會理事長葉明月、水環境巡守隊志工、民眾一起走出戶外運動、分享協力進行水岸環境治理經驗。

蘇俊賓說，他20年前擔任桃園縣環保局長任內，發現黃墘溪等多條河川汙染嚴重，即著手推動各項河川整治工程，包括設置水質淨化區及加強河川汙染稽查，黃墘溪是重點整治河川之一，如今中山公園地下設置礫間處理設施，用自然工法淨化黃墘溪水質，黃墘溪經多年治理，汙染及水質已明顯改善。

葉明月表示，黃墘溪健走活動第7年，成為內壢地區代表性社區活動之一，黃墘溪過去是農田重要灌溉水源，隨產業轉型忽視，希望透過健走活動，喚起民眾、社區對河川生態環境的重視。