桃園深開挖工程「新三箭」7月上路 監測數據掃碼就能看

近年各地屢傳建案施工釀路面出現巨坑、鄰房傾斜等意外，為確保地下室深開挖工程安全，桃園市建管處今宣布7月起將啟動「新三箭」，包括公開工地深開挖的監測數據、要求施工日誌逐日上傳雲端，也要強化擋土支撐的第三方專業勘驗，盼讓工地資訊更透明，市民住得安心。

桃園市建築工程施工損害鄰房爭議事件處理辦法2019年實施，建管處統計，平均每年受理約60件施工損鄰，損害主因多為開挖前打樁產生劇烈震動，致使鄰房玻璃、裝潢、磁磚等處龜裂損害。

建管處長莊敬權表示，7月1日起凡地下室開挖9公尺以上者，開挖工地的監測數據，像是傾斜儀、地下水位等關鍵數值，都必須即時上傳到雲端系統。此外，工地主要出入口旁必須設置「安全監測數據告示牌」，民眾只要掃描上面的QR Code，就能透過雲端連結，隨時查看最新的開挖監測數據，讓工地安全資訊全面公開。

莊敬權指出，另2項新措施重點在於加強工地內部的管理與控制。首先，是強化「施工日誌」的執行，依「營造業法」規定結合雲端系統，強制要求工地主任每天上傳施工日誌，記錄工程進度、工人出勤狀況及各項材料使用數量，協助在工地管理上，有效追溯過程中的每個環節。

最後則加強「擋土支撐安全勘驗」，對深開挖工地，將要求具備獨立專業資格的第三方技師及建築師公會進行現場勘驗。透過這些外部專家的專業審查與簽證，確保地下室開挖壁面的穩定性以及擋土支撐系統的安全性。從源頭建立嚴格的把關機制，大幅降低工地坍塌的風險。