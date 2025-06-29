新排水系統斥資6千萬 桃市八德忠勇街可望告別淹水夢魘
桃園市八德區忠勇街一帶每逢豪雨必淹，市府耗資5874萬元興建562.5公尺雨水下水道，工程歷時2年6個月後即將在7月完工。市府水務局表示，新建的排水系統將涵蓋11.77公頃範圍，當地近5000名居民可望告別淹水夢魘。
八德忠勇街長期是淹水熱點，每逢豪雨，積水往往深及小腿，不僅造成居民出入困難，更影響學童上下學安全。當地居民多次陳情，要求市府盡速改善排水問題。
水務局表示，該排水改善工程2022年12月23日動工，預計今年7月18日全面竣工。工程路線從忠勇街與忠勇西街口出發，需穿越灌溉圳路，經過大勇國小及八德區大勇市地重劃區工地，最終銜接國道二號下方的雨水下水道系統。
水務局表示，工程執行過程面臨學童通學交通安全、維持農田灌溉，及降低民生管線遷移成本等3大挑戰，市府團隊與農水署桃園管理處及各管線單位密切協調，採用推進工法穿越灌溉圳路，並維持24小時交通維護，確保桃園大圳支線正常供灌，同時不影響大勇市地重劃區工程進度。
為降低影響民眾生活，工程採分段施工方式進行。第一段雨水下水道斷面為1.5公尺乘1.5公尺，長467公尺，已於今年2月10日完工；第二段管徑1公尺，長95.5公尺，於今年3月17日全段通水，正式發揮排水功能。
水務局強調，這項工程大幅提升易淹水地區的排水能力，有效降低防災熱點的淹水風險，完工後將保護忠勇街、忠勇西街周邊11.77公頃土地，約4978名市民受惠，徹底解決當地長期以來的淹水問題。目前工程已進入最後階段，正在施作忠勇西街側溝的集水井，預計7月18日可如期完工，為八德居民帶來更安全的居住環境。
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