苗栗高鐵特定區新港三路3段速限被批 校正回歸下月統一40公里

苗栗縣後龍鎮新港三路在苗栗高鐵特定區內1.5公里路段，速限有每小時35、40、50公里3種版本惹議，道安會報最近通過依據都市計畫設計40公里統一，下個月上旬上路。

新港三路是高鐵苗栗站對外重要聯絡道路，後龍鎮公所發現有特定區內有3種速限標牌，去年7月道安會報提案討論，縣府交通工務處簽准，最近道安會報提報通過，新港三路統一速限每小時40公里，廠商預定6月30日進場施工，設置新速限標誌，下個月上旬實施。

交工處指出，新港三路在特定區速限，高鐵三路口東行速限每小時50公里，西行40公里，高鐵六路口東行35公里，西行40公里，其中35公里部分，疑因10多年前特定區開發施工時設定，特定區內道路大多數40公里，少數4線道50公里，新港三路是雙線道，因此統一40公里。

縣府參議趙清榮關心新港三路3種速限版本案，指示道安會報列管至改善為止，決定統一40公里，他表示尊重權責機關的決定，並要求做好相關的標誌標牌，用路人及執法等單位有所遵循。