快訊

越南驚傳客機碰撞！波音787「削開」空巴機尾 畫面曝光網看傻

對蘋果發表會「毫無期待」！他問iPhone 17還有什麼創新 1句話曝無奈

F-5榮退／設計充滿反骨 美生產最多卻從未使用的傑作機

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗高鐵特定區新港三路3段速限被批 校正回歸下月統一40公里

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，下個月速限將統一每小時40公里。本報資料照片
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，下個月速限將統一每小時40公里。本報資料照片

苗栗縣後龍鎮新港三路在苗栗高鐵特定區內1.5公里路段，速限有每小時35、40、50公里3種版本惹議，道安會報最近通過依據都市計畫設計40公里統一，下個月上旬上路。

新港三路是高鐵苗栗站對外重要聯絡道路，後龍鎮公所發現有特定區內有3種速限標牌，去年7月道安會報提案討論，縣府交通工務處簽准，最近道安會報提報通過，新港三路統一速限每小時40公里，廠商預定6月30日進場施工，設置新速限標誌，下個月上旬實施。

交工處指出，新港三路在特定區速限，高鐵三路口東行速限每小時50公里，西行40公里，高鐵六路口東行35公里，西行40公里，其中35公里部分，疑因10多年前特定區開發施工時設定，特定區內道路大多數40公里，少數4線道50公里，新港三路是雙線道，因此統一40公里。

縣府參議趙清榮關心新港三路3種速限版本案，指示道安會報列管至改善為止，決定統一40公里，他表示尊重權責機關的決定，並要求做好相關的標誌標牌，用路人及執法等單位有所遵循。

徐姓用路人則認為，新港三路短短1.5公里3種速限很奇怪，統一標準是好事，只是他經常開車往返高鐵車站及苗栗市區，新港三路旁目前沒有住家，車流量也不多，交通相對單純，速限每小時40公里似乎可以提高至50公里，建議滾動式檢討。

高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，下個月速限將統一每小時40公里。本報資料照片
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，下個月速限將統一每小時40公里。本報資料照片
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，下個月速限將統一每小時40公里。本報資料照片
高鐵苗栗站特定區後龍鎮新港三路，下個月速限將統一每小時40公里。本報資料照片

高鐵 速限 標誌

延伸閱讀

苗栗獲縣長獎學生今受獎 鍾東錦勉勵學生做好自我管理

科技數位新時代 透過APP讓您暢遊苗栗

影／力壓竹縣市！苗栗學子會考激勵方案頒獎 今年榜首數超車「揚眉吐氣」

高鐵新竹站贈票 助竹縣照東國小赴台北探索文化

相關新聞

設立近百年 十八尖山石觀音佛像失蹤

新竹市十八尖山現保存日治時期24尊石觀音佛像，市議員黃文政發現，近來其中1尊佛像竟憑空消失，因無文資身分，他要求納文資保...

苗栗高鐵特定區新港三路3段速限被批 校正回歸下月統一40公里

苗栗縣後龍鎮新港三路在苗栗高鐵特定區內1.5公里路段，速限有每小時35、40、50公里3種版本惹議，道安會報最近通過依據...

六年未發出共享車格停車證 竹市議員：市府應積極推動

新竹市地狹人稠，民眾常抱怨停車位不足，違停嚴重，市議員林彥甫指出，市府早在2019年就訂有「自有自用車位共享」相關計畫，...

桃園航空城安置宅 初驗缺失多

桃園航空城開發案提供拆遷戶的安置住宅，已有10處取得使用執照，市府、民航局近期陸續安排拆遷戶初驗屋，但被發現反映排水管裡...

81歲考照創紀錄 林佑勝圓重機夢

81歲老翁林佑勝家裡經營重機二手車行，子孫輩人人都有重機駕照，家人定期規畫大型重機環島，沒駕照的他，每次都只能坐在後座同...

炎炎夏日要防火也要防溺 桃園消防員教5字口訣保平安

為提升社區居民防火防災意識，桃園市消防局第四大隊平鎮分隊今結合平鎮區宜雄丰疆社區舉辦「平安家園」防火防災宣導活動，結合多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。