六年未發出共享車格停車證 竹市議員：市府應積極推動

新竹市地狹人稠，民眾常抱怨停車位不足，違停嚴重，市議員林彥甫指出，市府早在2019年就訂有「自有自用車位共享」相關計畫，但六年過去卻一張共享停車證都未發出，市府應積極推動該計畫與「校園開放假日與夜間停車」；市府說，雖訂有相關計畫及宣導，但民眾仍有管理、安全等疑慮，將持續宣導參與。

林彥甫說，違停與車位不足是民眾最有感的問題，共享車格主要是將原本供自有或自用的停車位於未使用時開放給其他人使用，若以時段區分，可彈性釋放停車空間，解決車位不足問題。

交通處表示，市府已訂定共享車格相關計畫及宣導，目前仍有部分民眾及社區考量外車需進入私人場域所帶來的管理不便與安全疑慮，將持續宣導民眾參與共享車格相關計畫。

交通處說明，三民國小停車場設於學校對面公園，經教育處與校方充分協調後設置，並在不影響學生安全與教學情形下導入無人化管理設備與24小時監控系統，確保使用安全與便利。

然而，竹市多數學校停車空間位於校內，受限於保全人力並未24小時配置，交通處與教育處將持續盤點校園內可供開放的停車資源，並在兼顧學生安全與學校管理需求前提下，審慎評估開放可行性，期能擴大公共停車使用效能，回應市民期待。

林彥甫指出，根據監理站統計，過去3年竹市汽車增加數量約8000輛，截止去年底總數已來到17.2萬輛，現有的停車位數遠遠跟不上車輛成長速度。

林彥甫說，若以近期的園道五、停七及延平停車場舉例，每新增1格汽車位的單價就高達150至250萬元，造價昂貴，與其花大錢蓋停車場，市府不如從公家做起，參考台南、台北、新北等縣市推動「校園假日與夜間開放民眾停車」。

另外，林彥甫指出，市府2019年就訂有共享車位相關計畫，但六年過去一張共享停車證都沒有發出。現在科技日新月異，透過手機APP實聯制、預約車位、地鎖管制等方式，能夠大幅減少社區安全疑慮，市府應舉辦說明會廣邀社區參與，並實際獎勵民間參與共享車位。

林彥甫建議，竹市曾在去年三月開放三民國小校園停車，試辦成果良好，市府應擴大舉辦，並補助校園設置監視設備、強化管理，兼顧校園安全。改善交通要用心，應務實面對停車需求，善用閒置資源，解決違停問題，打造更安全與便利的交通環境。