81歲考照創紀錄 林佑勝圓重機夢

81歲老翁林佑勝家裡經營重機二手車行，子孫輩人人都有重機駕照，家人定期規畫大型重機環島，沒駕照的他，每次都只能坐在後座同行。為圓騎車夢，林佑勝上駕訓班苦練有成，一舉考取重機駕照，成為全台最高齡考到重機駕照的「不老騎士」。

林佑勝說，他最大夢想就是考取重機駕照，無奈因年紀大，想了好多年，女兒也擔心他騎車會有危險，但每次出門只能看著大家騎車馳騁在公路上，好生羨慕，他認為年齡不是問題，終於說服女兒讓他考照。

起初中壢太子駕訓班董事長王興業也不敢收年紀這麼大的學生，深怕會有危險，但看到林佑勝的對談及體態精神都維持得很好，才願意收他當學生。

林佑勝從頭學起，每天早上都到駕訓班練習4小時，他覺得「轉彎最困難」，其他像是直線加速、急煞車處理等表現得還算穩定。王興業說，重機最難的就是定圓訓練跟繞8，需要直線急煞車，很多人會不習慣重機的煞車及起步發動，容易翻車。

王興業說，林佑勝表現相當好，原本希望他練習1個月再考照，不過他勤奮練習2周後就順利考取駕照。林佑勝的家人也說，會安排到一些車子較少的地方讓他盡情馳騁，並隨時注意他的狀況。

王興業說，大部分重機騎士從年輕就開始騎車，少有年紀相當大才考取駕照的，相當不容易，也成為高齡重機騎士表率。