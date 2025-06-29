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設立近百年 十八尖山石觀音失蹤

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市十八尖山現保存日治時期24尊石觀音佛像，近來其中1尊佛像不見蹤影。圖非失竊石觀音。圖／議員黃文政提供
新竹市十八尖山現保存日治時期24尊石觀音佛像，近來其中1尊佛像不見蹤影。圖非失竊石觀音。圖／議員黃文政提供

新竹十八尖山現保存日治時期24尊石觀音佛像，市議員黃文政發現，近來其中1尊佛像竟憑空消失，因無文資身分，他要求納文資保護並建立巡查維護機制。市府回應，已報警、加強控管，後續依文資法邀集委員現勘，釐清其文資潛力。

市議員黃文政指出，十八尖山於日治時期設立33尊石觀音佛像，這些佛像為1929年（昭和4年）結合日本「西國33所巡禮」與台灣本土信仰設立，自日本山口縣定製運送來台。

1970年因自由車場開發，導致部分石觀音佛像遺失，目前僅存24尊，佛像姿態各有不同，有信徒會特地前來祭拜。

但近來有民眾向黃文政陳情，重達100公斤、高約100公分的第6尊石觀音，竟憑空消失。

黃文政認為，台北觀音山、基隆月眉山、北投靈山大慈寺等地的石觀音結合公私資源維護，地方政府也多設有巡查或認養制度。相較之下，新竹十八尖山卻未有相關機制，應積極保護。

新竹市文化局表示，十八尖山「石觀音佛像」非竹市古物，已轉報十八尖山管理單位公管中心，請其加強控管。後續將依文資法邀集委員現勘，以釐清其文資潛力。公管中心獲報後已完成報案。

黃文政認為，石觀音即便未登錄為法定文化資產，也不代表政府可以不管不問，十八尖山的石觀音不只是石頭，而是新竹歷史記憶的見證，希望新竹市也能成為文化典範之都。

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