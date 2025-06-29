桃園航空城安置宅 初驗缺失多

桃園航空城開發案提供拆遷戶的安置住宅，已有10處取得使用執照，市府、民航局近期陸續安排拆遷戶初驗屋，但被發現反映排水管裡有水泥沙、牆壁汙損等缺失不少。市府回應，因簡化流程讓民眾先驗屋，相關缺失逐一登錄責成承包商改善，絕不會讓民眾委屈交屋。

桃園市航空城安置住宅共51棟、1925戶，分布11個街廓，本月底將全面取得使用執照。拆遷戶近月陸續接獲初驗通知，找來驗屋公司到現場初驗，但發現屋況問題不少，紛紛向民代求助。

議員徐其萬說，多處現場看起來就像工地，讓拆遷戶印象很不好，連農會信用部、銀行看了都搖頭，認為很難為貸款評估加分；他也不滿中央態度，針對市府多次提出拆遷戶專案貸款需求，中央迄今也只是要市府調查需求，並未積極協助。

議員游吾和近日陪同拆遷戶到G17區（大園區埔心）驗屋，過程發現牆面批土與油漆處理不良、地磚空心、材質不一的牆體接縫、多處牆面汙損與排水系統不良等缺失。

游吾和說，這戶衛浴排水孔殘留有大量水泥塊，排水時水會回流、淹水，影響居住安全，「拆遷戶能住得安心嗎？」

市府住宅處說明，坊間建案取得使用執照後，會先花數月完成細部清潔與整理，才開始驗屋，但航空城安置宅點交有領取獎勵金的時程壓力，所以在取得使用執照後2周內，隨即讓民眾驗屋。也因此街廓還像是工地，還在同步整理、清潔，只要民眾指出驗屋缺失，都會要求廠商改善再複驗。