桃園推展薩克斯風文化 草地音樂會結合自然與藝術

桃園藝風文化發展協會今舉辦一場結合自然與藝術的「草地音樂會」，音樂會特別安排了薩克斯風演奏與多組樂團的現場表演，曲風豐富多元，涵蓋輕音樂、流行樂與經典民謠，為現場民眾帶來一場輕鬆愉快的音樂饗宴，活動現場還設置帳篷與舒適的草地座位區，讓民眾在綠蔭下自在聆聽，感受音樂與土地共鳴的獨特氛圍。

桃園藝風文化發展協會理事長張德寧表示，協會自前年3月成立以來，一直致力於推展台灣薩克斯風文化，並積極投入公益活動。從最初為學生搭建表演舞台，到走入長照中心與老人服務機構演出，每當看到長輩們因音樂而展現喜樂的笑容，那份無私的付出與真摯的回饋，都讓他們深受感動。

張德寧說這次舉辦草地音樂會，正是希望讓大家能夠放慢腳步，在自然中、在音樂裡找到療癒的力量。看到不同年齡層的人們一起坐在草地上聽音樂、分享笑聲，正是我們最想實現的畫面。

協會說，透過音樂活動深入社區，不僅期望能讓市民重新連結土地，感受自然的療癒力量，更積極實踐友善環境、低碳生活的理念。未來，協會將持續推動在地文化交流與藝術教育扎根，期待成為一個開放的平台，讓更多熱愛音樂與文化的朋友能夠發聲、參與，甚至共同創造。