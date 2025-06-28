炎炎夏日要防火也要防溺 桃園消防員教5字口訣保平安

為提升社區居民防火防災意識，桃園市消防局第四大隊平鎮分隊今結合平鎮區宜雄丰疆社區舉辦「平安家園」防火防災宣導活動，結合多元體驗與實務操作，由消防人員親自深入社區與住戶進行互動，指導民眾熟悉所居住的社區環境內究竟有哪些消防安全設備且如何正確操作使用，為此，打造安全、具韌性的社區環境。也提醒民眾時刻牢記防溺五字口訣「叫、叫、伸、拋、划」

本次活動設有「居家防火防災知識宣導」、「地震體驗車」及「室內消防栓射水體驗」等單元，以實際火災為案例，協助民眾找出居家環境可能致災的危險因子，學習如何自我檢查，預防火災，當災害發生時如何應變、初期滅火以及正確避難與逃生；同時，透過地震體驗車模擬各種搖晃程度，讓民眾深切有感，學習到地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。

另外，當火災發生時，除了使用滅火器滅火外，各社區公共區域內大多設有「室內消防栓」設備，經消防人員指導室內消防栓正確使用方式且讓民眾親自練習操作後，未來面對火災時民眾也可選擇使用消防栓進行射水滅火。

平鎮分隊表示，社區是防災工作的基礎，看似民眾最熟悉的居住環境，在防災與救災上卻是相當陌生，透過互動與實作方式進行宣導，不僅提升民眾的防災知識，更強化了社區自我防護能力，進而達到「安心家園，全民防災」的目標。