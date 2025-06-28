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避免長者如廁後跌倒 桃園龍潭區246戶今免費安裝扶手

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市議員徐玉樹與社團法人笁樂種子基金公益協會於今上午8時到下午1時，在桃園市龍潭區幫助246戶弱勢家庭及獨居老人提供免費安裝不銹鋼安全扶手。圖／徐玉樹提供
桃園市議員徐玉樹與社團法人笁樂種子基金公益協會於今上午8時到下午1時，在桃園市龍潭區幫助246戶弱勢家庭及獨居老人提供免費安裝不銹鋼安全扶手。圖／徐玉樹提供

日前桃園市議員徐玉樹走訪基層時，發覺眾多家庭中有年邁長輩在家行動不便，如廁後起身困難且跌倒事件層出不窮，並與社團法人笁樂種子基金公益協會於今上午8時到下午1時，在桃園市龍潭區幫助246戶弱勢家庭及獨居老人提供免費安裝不銹鋼安全扶手，盼鄉親長輩生活起居更安全便利，安裝工作於下午1時圓滿完成，深獲鄉親肯定及感謝。協會理事長滕治裕也代表接受龍潭區公所頒贈的感謝狀以茲感謝。

徐玉樹服務處前年即與「社團法人笁樂種子基金公益協會」配合安裝過109戶，此次再與協會合作，旋即透過各里里長、社區發展協會、龍潭區老人會及社區關懷據點等單位發起調查需求人數。安裝資格需年滿80歲以上、如未滿80歲需身心障礙證明，經2個月來調查統計龍潭區32個里，共計有246戶有安裝需求。

今共計70名志工從早上8時起至246戶逐戶到府免費安裝不銹鋼安全扶手，盼鄉親長輩生活快樂、讓生活起居更安全便利，安裝工作於下午1時圓滿完成，安裝完成後深獲鄉親肯定及感謝。

社團法人笁樂種子基金公益協會目前已成立12個年頭，12年間幫助了全台數萬名弱勢及獨居長者，協會成立宗旨為，提升居家安全維護專業人員智識及技能、增進居家安全維護個案及其家人服務品質、維護安全設置專業人員權益、促進居家安全維護發展。

桃園市議員徐玉樹（右）與社團法人笁樂種子基金公益協會於今上午8時到下午1時，在桃園市龍潭區幫助246戶弱勢家庭及獨居老人提供免費安裝不銹鋼安全扶手。圖／徐玉樹提供
桃園市議員徐玉樹（右）與社團法人笁樂種子基金公益協會於今上午8時到下午1時，在桃園市龍潭區幫助246戶弱勢家庭及獨居老人提供免費安裝不銹鋼安全扶手。圖／徐玉樹提供

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