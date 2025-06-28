「大溪大禧」文化慶典一路熱鬧至關公生 關公乖乖超吸睛

桃園市大溪大禧為木藝博物館及普濟堂共同舉辦的文化慶典，目的在傳承關聖帝君聖誕慶典活動，今年已邁入第7屆，熱鬧如大溪第2個過年，且連續3周都有活動，桃園市長張善政今出席表示，20天後將迎來關聖帝君聖誕，今天31組遊街遶境打頭陣，更創新邀請在地5所國小發揮創意參與，相信這個月活動會相當熱鬧。

「大溪大禧」以推廣百年來獨具特色的民俗慶典生活為目標，今年於6月28日至7月18日期間辦理，主打「香火延續、祝福接力」主題，透過祝福踩街、劇場展演、體驗活動、慶典氛圍裝置，讓大家走入大溪體驗慶典生活。

今年「祝福踩街」除呈現傳統遶境隊伍，特別設計歷史復刻隊伍加入，透過老照片徵集，大溪大禧期間沿著老城區遶境路線布置多處大型老照片展示牆，戰後遶境隊伍中有舉大旗、扛宮燈等兒童隊伍、扮裝時髦的女子龍鳳隊、戴著帥氣墨鏡的墨斗陣青年們，還有曾風華一時的西樂隊等。

張善政表示，一年一度的大溪大禧正式啟動，一直到7月18日也就是農曆的6月2日20天都有非常精彩的活動，今天一共有31組社頭，其中有11組歷史已超過100年，非常不容易，可以充分感受到大溪悠久的文化和歷史。除了傳統以外，今年也有創新傳承，也就是我們動員附近國小，讓小朋友也體會一下遶境的精神把這個遶境的傳統也交付給小朋友，讓他們有一些體會，歡迎民眾來走走。

第1周以戲劇走讀打頭陣，推出2條路線，結合街區走讀、環境劇場和在地美食，第3周來到重頭戲7月12日、13日晚上7點在普濟堂廟埕演出文化劇場想阮少年時，訴說跨越三個世代、大溪人和關聖帝君及迎六月廿四慶典的深厚情感連結。

第2周7月3日至6日辦理4場「祭典夏令營」，及2場提供中英文雙語導覽的「雙語慶典遶DAXI」體驗遊程， 此外，還有在地團隊的藝陣和工藝手作活動等。

桃園市蘇俊賓今也參與大溪形象商圈發展協會舉辦的「憶起溪鬧趣」開幕活動，並為「四廿六、六廿四，大溪月月有好事」為活動揭開序幕表示，桃園擁有競爭力十足的在地產業與活躍的商圈組織，大溪普濟堂的關聖帝君聖誕慶典更有發展為國定民俗的潛力。本次活動結合全國級的民俗信仰文化、在地產業與商圈組織結盟合作，是「強強強聯手」的最佳典範。