罷免案「撕除惡銘」今補件3396份達成率175% 林思銘回應了

中央選舉委員會公告，大罷免案有7案進入補件與查對程序，其中，竹縣二選區國民黨立委林思銘罷免案需補件1938份。罷免案領銜人謝婷婷今送交3396份連署書，強調達成率175%；但林思銘也質疑連署書真實性，呼籲選委會逐筆查對，剔除違規連署。

罷團「撕除惡銘」領銜人謝婷婷指出，民主這台列車，是單行的，沒有回頭路，「我們只能勇敢前行，努力的衝刺」。雖然很遺憾，竹一選區在中途先停車了，但竹市和竹二會一起乘載著竹一的力量，未來挺進三階投票，也會將把這份衝刺的精神，延續下去。

謝婷婷也說，前幾天林思銘惡意扭曲他們連署書，甚至指控要對罷團提告，但這樣的恐嚇，並未能退散他們的決心，反而加深了他們意志。同時也感謝每位志工夥伴，相信秉持這樣的信念，「大罷免，一定會大成功！」

林思銘也回應，罷免團體自5月初送件後持續補件，但實際成效不僅低落，補件數據更呈現劇烈波動，令民眾普遍懷疑連署資料的真實性與合法性。從5月13日尚缺3千份，到6月26日尚缺178份，其中到6月中不到3天時間內要補出近1千份，這樣的連署書是否經得起檢驗，令人存疑。

林思銘強調，補件程序更需誠實合法。選舉委員會不該僅憑補件總數是否達標作為審核依據，而應逐筆查對，依法剔除任何不實、瑕疵、造假或違規連署，同時也嚴正呼籲，新竹縣選舉委員會必須堅守中立，切勿輕縱違法連署、草率成案，更不能淪為罷免團體違法補件的背書者。