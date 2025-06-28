自豪不賣黃書不趕客人 諾貝爾書城老闆願熄燈再做一事

桃園火車站前商圈的諾貝爾書城7月31日將吹熄燈號，書店創辦人藍源德今應文化局邀約出席書店回顧交流會，分享經營心路歷程。他堅持正派經營，曾被時任新聞局長的胡志強「臨檢」，獲讚「一本黃色書刊都沒看到」，另拒絕賣六合彩籤詩明牌牟暴利，被上游及同業視為異類，但也獲得稱讚。

諾貝爾書城桃園店開業37年，但68歲的藍源德經營書店超過46年。他從70坪的小書店做到270坪的大書城，堅持正派經營，不僅不賣黃色書刊，也堅持不賣六合彩籤詩明牌。

藍源德指出，六合彩籤詩通常是薄薄一張紙寫著幾個數字，成本頂多2元，準不準沒人知道，也沒有公信力，但一份就要500元，有良心一點的賣200元，依然是暴利。他直言，坊間很多小雜貨店和小書店有賣，他的上游供貨超商也曾向他推薦，但他堅持「只賺該賺的錢」，雖被廠商和同業視為有錢不賺的異類，但也獲得他們的肯定。

自豪從不給客人壓力，即使看整天沒買書也關係，因為不少學生來這裡看工具書，後來順利考到碩、博士，，甚至有人趁店還沒開，從鐵門底下塞信封和錢，內容寫道「碩士畢業，現在踏入社會，已經領到薪水，謝謝書能夠給我看」等語。

藍源德說，這些回饋讓他很光榮，因為不曉得栽培多少碩士和博士，最近網路上的感謝祝福話語，也讓他覺得開書店非常愉快，46年付出沒有白費。

書店確定歇業，藍源德誠懇向37年的老顧客說「對不起，真的要退休了」，感性一席話讓不少人紅了眼眶，但他笑說「諾貝爾收掉，附近其他實體書店生意應該會比較好」，也讓眾人破涕為笑；他強調交棒，指自己已經68歲，創意與體力不如年輕時的自己，實體書店的使命未來交由其他獨立書店，相信「一代會比一代強」。

書店收攤後，賣不出去的書籍文具，能退給上游廠商的就退給上游廠商，退不了的文具圖紙，藍源德打算請市府教育局協助，捐給有需要的學校和學生，但目前不確定數量會有多少。他笑說，他家沒有那麼大，沒辦法囤那麼多東西，東西擺著不用也是長灰塵，不如基於公益，讓它發揮最大效果與影響力，「我們不只送他們，我還當司機幫忙送過去，不過有一個前提，老師們要來幫忙搬東西」。

桃園副市長蘇俊賓肯定藍源德的付出，手繪書城光景製成小卡供，小卡背面還繪製諾貝爾書店周邊街道地圖，標記獨立書店位置，供民眾索取留念，響應藍源德的傳承理念。