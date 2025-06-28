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航空城安置住宅交屋初驗遭爆缺失多 桃園市府：複驗嚴格把關

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員游吾檢查和了解牆壁油漆為何剝落，住宅處說明部分是已發現要求改善的缺失。圖／議員游吾和提供
議員游吾檢查和了解牆壁油漆為何剝落，住宅處說明部分是已發現要求改善的缺失。圖／議員游吾和提供

桃園航空城開發案提供拆遷戶的安置住宅，已經有10個取得使用執照，市府、民航局正陸續安排及通知拆遷戶初驗屋的時間。議員游吾和、徐其萬表示，民眾反映排水管裡有水泥沙等不少缺失，要求市府正視所有問題。

市府住宅處強調，目前是初驗，就像民間建案一樣，拆遷戶反映問題後，市府會責成承包商改善，從油漆不均勻必須重新油漆，到排水管阻塞敲掉重做，都會嚴格把關；包括公共設施，目前市府也在初驗，有缺失就一一登錄，改善後再安排複驗。

議員徐其萬指出，多處現場看起來就像工地，開放初驗讓拆遷戶印象很不好，連農會信用部、銀行看了都搖頭，認為很難為貸款評估加分，而且中央到現對市府希望能專案貸款的要求，也只是要市府調查需求，並未積極協助。

市府也覺得無奈，因為中央要求拆遷戶8月底前要搬遷，所以拿到使用執照後。雖然街廓還像工地，也有很多細部工作要繼續執行，但是為了拆遷戶權益，才會馬上通知初驗，不過住宅處強調絕不會讓拆遷戶受委曲，初驗、複驗都會嚴格把關。

住宅處說明，安置住宅有1925戶，分布在11個街廓，目前只剩街廓1有233戶因為動工時間較晚尚未取得使用執照，其他10個街廓都由市府地政局、交通部民航局通知拆遷戶初驗時間，有些住戶找來驗屋公司到場，內視鏡等裝備齊全，新府收到初驗結果，會立即要求包商改善，再安排複驗的時間。

對於議員指初驗就發現一堆問題，住宅處解釋該住戶主要是發現排水管有水泥沙塊，陽台的磚塊也有空心情況，至於牆壁看見漏水水漬，初步了解是公共設備空間，住宅處發現後要求包商改善，正在施工的畫面。無論公設或住宅內，有缺失就一定會要求改善，完成後會再安排一次驗屋也就是複驗。

游吾表示，他陪同一位拆遷戶前往前往G17區（大園區埔心）驗屋，同行的有里長盧宜芳和住宅處、施工單位，驗屋過程中發現多項瑕疵包括牆面批土與油漆處理不良、地磚空心、材質不一的牆體接縫、多處牆面污損、設備安裝品質不佳等，最嚴重的問題在於排水系統。

游吾和指出，這一戶的衛浴排水孔內發現大量水泥塊殘留，還有排水時水回流至廚房地面，導致淹水的情況。這不只是施工不良，而是直接影響居住安全與基本生活機能的結構性問題，這樣拆遷戶住得安心嗎？

游吾和強調，第一批住戶將在7月11日前繳交95%價金，但在屋況未完善、貸款條件仍有難度的情況下，市府不能只看表面交屋，更應保障民眾住得有品質、有尊嚴。還有，許多住戶還面臨8月底前需完成騰空點交，才能申請最後15%獎勵金的壓力，但在這些重大瑕疵未改善前，怎麼可能如期搬遷？

議員游吾和陪同拆遷戶初驗安置住宅，用內視鏡檢查排水。圖／議員游吾和提供
議員游吾和陪同拆遷戶初驗安置住宅，用內視鏡檢查排水。圖／議員游吾和提供

議員 排水管 住戶

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