修繕美妝收納都能學 苗栗行動達人培養課程7月陸續開課

苗栗縣政府今年辦理「勞工與青年行動達人培養計畫」，課程從7月起將陸續開課，結合居家修繕、基礎美容、生活空間設計與數位應用等領域，共規畫4大類別課程，盼協助學員進行職涯探索，進而找到真正有興趣的工作發展領域，這項計畫並培養青年具備專業技能、取得證照與獲得相關經驗和工作領域應有的能力。

縣府勞青處指出，勞工與青年是社會不可或缺的重要角色，也是經濟與社會發展能否持續創新與進步的動力；為提升勞工與青年就業競爭力與職涯發展潛能，苗栗縣今年辦理「勞工與青年行動達人培養計畫」，這次培訓課程融合苗栗在地社區生活文化美學，廣邀專業達人以教學相長傳承技藝。

4大類別行動達人培養課程，包括以居家修繕、水電運用為基礎，結合日常實作與工藝應用的「好宅修繕維護工作坊」；另外從臉部保養到美甲設計，著重自我風格與生活美感的「菁采妝點工作坊」；還有融入居家收納優化生活空間的「家的魔法工作坊」與透過數位插圖與影片剪輯操作，培養實用科技與創意輸出的「影像自造工作坊」。

縣府指出 ，培訓課程不僅能引導學員在動手實作中探索職能興趣，打造屬於自己的技能風格，更期盼課程訓練結束後，學員能「上工及上手」，投入相關產業工作。

縣府昨天安排記者會，現場同時展示多位講師的豐富課程，例如在夢幻城堡造型彩妝團隊的張蓁妮、RUI發揮巧手，為每位新娘打造出能凸顯個人特質的專屬幸福妝容；Two Me兩個我美學總監蔡喻慈的美甲課程與實體操作，讓人體驗宛如在指尖上施以魔法的瞬間。

來自佑蓁國際芳香學苑的職人蔡若蓁與端木采葳，藉由課程帶領學員進入精油芳療的療癒世界；極簡當媽整理收納室的收納職人葉怡萱，以居家整理的核心概念為每位學員找到最適合自己的收納方式；人來就好工作室藝術總監劉婉柔、王竹君攝影手札主理人王竹君則會教導學員如何透過手機的科技工具，盡情揮灑想像力拍攝出屬於自己的故事；還有夯裝修學院安排生活上相當實用的系列家電修繕與保養課程。

勞青處長王浩中表示，課程設計特別重視學員實作與應用能力，讓青年朋友及在職勞工透過實務操作掌握專業技能，同時激發對該領域的職場想像與工作業務，每名學員在課程中將取得許多收穫，無論在未來職涯探索、創業，或職場轉型都能從中獲益。

副縣長邱俐俐強調，面對產業快速變動與AI世代挑戰，勞工及青年更需要具備靈活的適應力與創造力。縣府將持續透過多元課程與資源挹注，協助地方年與勞工培養實用技能、拓展視野，實踐「訓練即就業、上工即上手」的目標與就業願景。