忠貞臨時市場旁商業區2042年才能動工 地方盼加緊腳步

桃園市忠貞市場獨特滇緬美食遠近馳名，市府今年整頓並興建臨時市場，也拓寬周邊道路，後續規畫BOT興建市場、停車場及規畫商業區，不過因商業區地屬國有財產署用地加上有租戶最快需2041年才能動工，地方希望盡快興建。桃園市經發局表示，工程分二期興建，一期市場及停車場用地預計明年底招標完成，4年後完工，商業用地則仍需20242年開能正式動工。

忠貞市場位處中壢、平鎮交界，過去許多攤商自行搭建頂棚或將棚架外移至馬路上擺攤，並占用國有土地，造成環境與交通亂象，市府斥資1000萬元向軍方及國有財產署租用鄰近市六用地，規畫設置臨時市場，今年3月底正式營運。

市議員舒翠玲表示，臨時市場整頓後環境大有改善，且龍平路也拓寬完成，日前開公聽會地方有再提出要將周邊綠美化，期待相關單位可以做一些移動式家具放在徒步區，讓民眾採買可以休憩。

舒翠玲說，不過因商業區用地屬國有財產署，加上還有租戶合約到2041年，最快2042年才能動工，地方認為時間拖太久，希望經發局能盡速溝通，看看能不能提前興建。還有現有的第一市民活動中心辦活動動線不方便，且關懷據點的廁所在外面，下雨天長者行走增加摔倒風險，若廠商願意一併興建活動中心，何樂而不為。

經發局回應，BOT流程大概循可行性評估、先期規畫、招商評選的流程辦理，依促參法需辦理公聽會，蒐集地方的意見及建議並納入可行性評估一併考量，有關議員所提風貌和期程都會納入可評一併評估。

經發局說，針對期程部分第一期建設市場、停車場用地，主要是根據建築量體概抓的工程期程大約4年，預計明年底招標完成，2030年完工。第二期建設商業區主要是因現有承租戶合約最晚有到2041年，最快也要到2042年才能開始正式動工。